全數過關！ 三家企業領跑「科創板」第一股

▲上海證券交易所5日召開科創板股票上市委員會2019年第1次審議會議。（圖／翻攝新浪財經）

記者魏有德／綜合報導

上海證券交易所5日召開科創板股票上市委員會2019年第1次審議會議，三家接受審議的企業微芯生物、安集微電子及天准科技全數過關，同意上市。大陸證監會收到上交所報送的審核意見、發行人註冊申請檔及相關審核資料後，正式啟動註冊程序。

▲微芯生物以創新藥領域為主打，搶進科創板上市。（圖／翻攝微芯生物官網）

《上海證券報》報導，三家公司均參與了現場詢問環節。其中，科創板上市委對微芯生物及天准科技提出審核意見，微芯生物需要補充未來是否存在虧損的較大可能性；而天准科技需要補充對存貨相關會計處理必要的風險提示，以及與可比公司的產品和技術基礎存在的差異。至於安集科技被現場問詢的問題則是公司自主研發的視覺感測器產業化生產存在哪些困難和不利因素等。

資料顯示，這三家公司分別在創新藥、高端半導體、人工智慧技術方面擁有領先的地位。3家企業的受理時間都在4月份，微芯生物、安集科技、天准科技分別是上交所第二批、第四批、第六批公告受理的科創板擬上市公司。

▲安集微電子主要研發晶片生產環節的高端耗材。（圖／翻攝e公司官方微博）

《中新網》指出，「借墨一刻」高級分析師楊志廣稱，「微芯生物通過技術研發降低社會醫療成本，突破發達國家在藥物領域對中國的技術封鎖」；安集微電子研發晶片生產環節的高端耗材，是實現晶片國產化過程中必需的技術儲備；天准科技在智慧檢測領域利潤豐厚，在無人駕駛的技術儲備領域潛力無限。

此外，上交所將分別於6月11日、13日召開科創板上市委2019年第2次、第3次審議會議，審議福光股份、華興源創、睿創維納、瀾起科技、天宜上佳及杭可科技6家企業發行上市申請。

