王世堅太太年輕照曝光！網一看大驚「真的是人生勝利組」

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅問政風格剽悍，歷來給人強硬形象。不過，他近日接受媒體訪問時，不僅感性談起11年前「跳海」時的背後故事，還曬出太太年輕時的照片，坦言現在太忙、較少顧及家庭，近日打算帶太太去日本看櫻花，重溫家庭美好時光。照片曝光後，許多網友紛紛直呼「堅哥真的是人生勝利組」，掀起熱議。

2008年台北市立委選舉，藍營選前頻頻喊出「八仙過海」，最終真的大勝拿下8個選區。王世堅打賭失敗，履行跳海承諾，但誰也不知道，那天王世堅的父親已經在醫院彌留，3天後不幸離開人世。事後，眾人談起此事都當笑話看，但他心情其實很複雜，只淡淡地說「男子漢說過的就該算數。」

▲王世堅曬出太太年輕照片，讓網友相當驚艷。（圖／東森新聞）

話鋒一轉，王世堅談起家庭生活，透露他從政前常常帶著一家人到世界各地旅遊，非常看重家庭，雖然幾年前一度陷入婚外情風波，但事過境遷，讓他更懂得什麼是珍惜。他說，當政治人物本來就該被檢驗，被挖瘡疤也只能接受，不過即便真的有誹聞，他也只對不起太太，在公領域沒對不起選民，反正別人再怎麼消遣也只能提這件事，他不會逃避。

王世堅感性地說，太太常常勸他問政「不要罵這麼兇啦」，「但我都跟她說，欸，我有時候常常耳邊會聽到一些聲音，我自覺上天好像要交付我什麼任務」，很感謝太太一路走來始終不離不棄。

至於對家庭比較虧欠的部分，是他平常忙於政治事務，較少陪伴在家人身邊，加上他過去質詢常罵馬英九，曾讓兒子一度在課堂上被老師批評「像王世堅這樣就是公民素養太差」。之後他為了保護家人，在公開場合都會刻意保持距離。如今一轉眼接近3月6日，王世堅喜孜孜地說，那天是他與太太結婚30周年，準備帶太太去日本賞櫻，重溫美好時光。

▲▼王世堅從政前常帶家人出遊。（圖／東森新聞）

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