王世堅奇遇謝龍介！一秒尷尬握手「我有扶龍命格，不能罵他」

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅30日接受媒體聯訪時，在電視台巧遇國民黨台南市議員謝龍介。兩人難得面對面，忍不住握手相互寒暄，但王世堅自嘲有「扶龍命格」，對謝誇也不是、罵也不是，當場陷入兩難。謝龍介聽完笑出來，立刻在一旁起鬨「罵一下～罵一下」，逗得現場所有人哈哈大笑。

當時王世堅自嘲，被他罵過不是當總統就是選上市長，所以他一度不太敢握謝龍介的手，怕對方因此選上立委，「誇也不是，那更不能批評啦，因為他們說，我是扶龍命格。」謝龍介聽完，立刻要求王「罵一下」，但王世堅沒有讓他稱心如意。

▲王世堅巧遇謝龍介，只敢握手不敢罵。（圖／東森新聞，下同）

期間談到謝龍介像誰，王世堅笑說謝的神韻愈來愈像賴清德。有媒體聽完追問「那你以後會不會跟柯文哲愈來愈像？」王世堅立刻接話：「所以這就是我害怕的地方」現場爆出一陣歡笑。

至於王世堅為何被網友封為「扶龍王」？主要是因為過去他愛拿自己做賭注，不管是跳河、跳海或剃頭幾乎都逢賭必輸，更厲害的是他過去曾在議會砲轟馬英九、柯文哲及韓國瑜，但每次都意外帶動對方聲勢上漲，連續幾人不是做了總統就是做了市長，因此被網友認定具有「扶龍命格」，列入十大最佳助選員排行榜。

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