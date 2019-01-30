備戰2020！民進黨組戰鬥團隊　丁允恭掌新聞部

▲行政院副發言人丁允恭。（圖／記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨30日召開中常會，面對2020總統大選，民進黨的戰鬥團隊逐漸成形。民進黨秘書長羅文嘉公布「2020中央黨部選戰組織架構表」，將「社運部」拆成6部門，而原來的「媒體創意中心」則分為網路部、文宣部，並再增設活動部。另團隊也將注入新血，前行政院副發言人丁允恭將接任新聞部主任，而本次九合一選舉失利的前台北市議員顏若芳則將掌青年部。

羅文嘉指出，在原有組織規程、員額、預算不變下，民進黨將進行組織、人事調整，「社運部」會分成社運部、社團部、宗教部、勞工部、農漁部以及社會議題部6部門；而「媒體創意中心」會拆成文宣與網路，並設活動部。

此外，羅文嘉表示，「中國事務部」將擴編為「戰情及中國事務部」，由原中國部副主任林琮盛接掌，除了研究大陸，也要負責組織情報戰情管理與蒐集，原中國事務部副主任林琮盛擔任新部門的主任。

人事方面，丁允恭將任新聞部主任、原青年部主任何孟樺轉網路部主任，由顏若芳掌青年部主任，預計2月11日陸續報到。

卓榮泰30日也預告，中央黨部年後將「變陣型」，把最多元的聲音、最新穎的意見引進決策過程，而開工當日就會以「大對話」的形式，開啟每一種議題的深入討論，希望在大破大立之下，重新贏得民眾肯定。