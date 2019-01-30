卓榮泰推「新決議文」惹議　吳子嘉批：程度差到恐怖

▲卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰昨表示，黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，這是蔡英文總統2020選舉策略，此舉讓兩岸風險不斷提高；民進黨立委鄭運鵬也表示，目前民進黨《台灣前途決議文》已足夠，這個大原則、架構也完整，是國內的公約數。

卓榮泰接受《中央社》受訪時表示，2020大選民進黨會引導走向、創造議題，畢竟過去有《台灣前途決議文》、《正常國家決議文》等，不排除會推出一個「新時代的東西」，至於是不是也以決議文的方式呈現，則還要看討論結果以及今年的時間是否允許，不過，至少會有共同訴求。

針對卓榮泰一番話，綠營內部持有不同意見，吳子嘉狠批卓「程度太差到令人恐怖的地步」，他認為，推新決議文將對民進黨是非常大傷害，卓還不自知，完全沒有整體戰略觀，民進黨身為執政黨，應該引領老百姓走向下一個世紀。

吳子嘉解釋，推動新決議文是總統蔡英文迎戰2020的選舉策略，會將「親美抗中」路線更往「緊縮」的方向修正，也就是提高、落實抗中路線。但對台灣來說，此舉只會讓兩岸風險不斷提高，「敵意螺旋」持續上升。

吳子嘉批，民進黨並沒有在2018九合一敗選中學到教訓，尤其高雄市長韓國瑜以經濟訴求贏得高雄市長選舉，意味著意識形態牌被打敗，但這次蔡英文竟還要操作意識形態，以保2020政權，對此他感到悲觀。即使美麗島的最新民調顯示，蔡英文強硬的抗中態度，現階段確實對民調有幫助，但他認為，這樣的路線對蔡民調只是「短多長空」。

針對卓榮泰拋出推動新決議文的說法，鄭運鵬也認為，現在民進黨的台灣前途決議文已經足夠，這個大原則、架構也完整，是國內的公約數，但對卓榮泰的政治判斷表示尊重。

鄭運鵬建議，府院、地方政府應該先結合起來，討論怎麼進行，會比較容易形成共識，也認為對新決議文的討論過程，會比有沒有新決議文更重要。他表示，前民進黨主席蘇貞昌已於2014年推動過兩岸政策討論平台，當時決議民進黨「維持原決議文」的方向路線，當年的決議也是讓民進黨在2014、2016大選時順利的原因。

不過，民進黨立委羅致政則贊同推動新決議文一事，他認為台灣面對內、外及兩岸局勢與過去大有不同，黨內若能透過辯論、討論的方式提出新的立場跟政策，有其必要及迫切性，無論用新的決議文或是黨的共同聲明，都是可以認真思考的方向。