避免吳音寧休市風波？農委會主委陳吉仲：果菜市場春節只休5天

▲農委會主委陳吉仲今晚到台北果菜市場了解蔬果供應情況。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（29日）晚上前往台北第一果菜市場，了解蔬果供應狀況，陳吉仲表示，農曆年將到，為充裕供應民眾需求，已輔導各產銷業者、批發市場、農會及產業團體加強供需調配，不會再有去年連續2次各3天休市情況。

去年春節短短5天，假期結束3天後，台北果菜市場連續2次3天休市，也就是從2月24日到3月7日12天內休市6天，造成後續爆量的農產品價格慘跌，對產地造成嚴重衝擊，當時的北農總經理吳音寧也因此被炮轟。

台北市產業發展局副局長王三中表示，北農總經理翁震炘在農糧署很有經驗，相信他對蔬果供應問題駕輕就熟，今年不會發生跟去年同樣狀況，也會記取去年經驗未雨綢繆，能讓農產品得到合適價格，同時確保大台北消費者的權利。

陳吉仲說，今天會到北農，就是因為春節將到，根據農糧署署長胡忠一，及翁震炘報告，目前每天到貨的蔬果量，約有3千公噸，確保可以供應大台北，由於去年果菜市場連續2次3天休市，今年和北市府共同配合下，不會有這種情況，今年只休初一到初五，其他都正常運作。

陳吉仲強調，以目前每天蔬果到貨量約3千公噸來看，春節前5日預計可以較平日增加20%至40%以上，供應大台北地區無虞。北農預估春節前5天，市場供應量，蔬菜約1萬2000公噸，平均單價每公斤約24元左右，水果則約4350公噸，平均單價每公斤約44元。

另外，王三中提到，台北市長柯文哲希望可以推動農產品產銷實名制，陳吉仲對此表示，目前部分蔬果已經有QR code可以看到產銷履歷等狀況。柯文哲也將在明（30日）早上5點視察漁市、農產。