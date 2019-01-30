iPhone在中國踢鐵板　蘋果財報大中華區營收降27%

▲上海Apple Store 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

美國公司蘋果今天公布2019年第一財季財報，表現大致符合市場預期，惟iPhone表現不振，尤其中國市場最為低迷，導至蘋果在大中華區營收年減27%之多。業內人士分析，這是受中國本土品牌崛起，和中美貿易爭端負面影響所致。

按蘋果財報計算方式，2019年「第一財季」財報主要反映2018年Q4的財務數據，其中按產品分，iPhone銷售額519.82億美元，較去年同期下滑15%，其餘Mac、iPad、可穿戴裝備和服務業務營收均有不同程度的提升。

▲蘋果CEO庫克關注貿易爭端對iPhone銷售的影響，但他也相當看好美中貿易談判會有好結果。（圖／路透）

若按地區分，蘋果美洲部門營收年增率5%，其餘歐洲、日本、亞太地區營收成長在2到5%之間，但大中華地區營收131.69億美元，比去年同期的179.56億美元急遽下滑27%，彷彿兩個世界。

根據統計機構Strategy Analytics日前發布報告分析，中國本土手機市場飽和，以及本土品牌崛起是兩個關鍵性的因素，以2018年Q4為例，中國市場智慧型手機出貨量1.07億台，年減11%，且蘋果在華市占率10.1%，也較去年同期11.5%下滑。

不過對於上述情況，蘋果CEO庫克仍抱持樂觀看法，他在接受美國媒體採訪時表示，「進入1月事情好轉了，讓我們有些樂觀」。但他也提到中美貿易爭端帶來的風險，庫克說，「當然你不知道接下來會發生什麼，但我也要指出這似乎也反映到貿易關係上」。