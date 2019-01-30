快訊／蘇澳砂石車摔落16層樓高邊坡落海　警消垂降救援

地方中心／台北報導

宜蘭報蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向，在30日中午近12點時許，發生砂石車摔落50公尺高（約16層樓）的邊坡，其中砂石車已經落海，司機則是在途中就被甩出，造成腿部骨折、頭部撕裂傷。



▲砂石車在蘇澳造船路進行防塌工程時不慎落海，司機腿部骨折、頭部撕裂傷。（圖／記者柳名耕翻攝）

據了解，該處是海軍蘇支部防空營防四連進行道路防塌工程，砂石車在作業時整輛車就直接滑落邊坡，稍早林姓司機（55歲）已經被吊掛至地面，初判雙腿骨折、頭部、手部多處撕裂傷，送往羅東博愛醫院救治。