3隻狗9條腿！被捕獸夾「夾到白骨外露」...斷腿狗媽媽忍痛哺乳

▲救援小組呼籲，捕獸夾應管制。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



地方中心／高雄報導

台灣禁用捕獸夾立法通過七年半，當時號稱「恐怖殺戮工具永遠消失台灣」，沒想到最近高雄地區遭捕獸夾夾傷的狗又不斷增加；台灣動物緊急救援小組一周來在高雄市六龜、興達港、田寮救回的3隻狗只剩9條腿，有的不但白骨外露，甚至還有遭夾斷腿的狗媽媽忍痛哺乳初生幼犬，讓救援人員心疼感嘆「動保悲歌未了」，呼籲高雄市動保處應更積極查緝捕獸夾。

台灣動物緊急救援小組團隊這一周來分別在高雄六龜、興達港、田寮救回3隻遭捕獸夾斷腿的流浪犬，其中一隻左前腳四支白骨外露，只能緊急進行截肢手術保命；另一隻狗媽媽則是左前掌遭夾斷，卻仍忍痛哺餵剛出生的兩隻幼犬，讓動物救援人員看了好心酸，感嘆「查緝不力、空有法條，捕獸夾仍到處都是」。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，7年半前2011年6月，全民關注的《動物保護法》第十四條有關捕獸夾的修法案，在立法院經濟委員會審查通過，明訂非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，當時號稱台灣動保史上重要一頁，許多動保人士也以為「捕獸夾這項恐怖殺戮工具將永遠消失台灣」。

▲台灣動物緊急救援小組發言人倪京台希望政府可以重視「捕獸夾持有」，訂定相關法規以防再有動物受害。



但事實上，7年半過去，捕獸夾夾傷動物的案例並未減少；台灣動物緊急救援小組每個月都接獲來自高雄市各地民眾目擊貓狗及野生動物遭捕獸夾夾傷的案例，其中能救回並順利醫治的不到一成，約只有30多隻貓狗；其他的因救援困難，常在獲救前就因併發敗血症死亡，保守估計這7年多來全台仍有數百隻犬貓死於捕獸夾。

而台灣捕獸夾濫用情形嚴重，不只貓狗受害，甚至連保育類動物如台灣黑熊、石虎也不時傳出遭捕獸夾夾傷案例。台灣動物緊急救援小組指出，雖然《動物保護法》在7年半前通過禁止製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，但對「持有」則未立罰則，增加執法難度，台灣動物緊急救援小組呼籲再修法。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，目前動保法明訂非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，但未對「持有」加以約束，出現立法漏洞。

倪京台進一步指出，農委會畜牧處這7年半來並未許可任何捕獸夾的製造、販賣、陳列或輸出入，意即目前台灣市面上應不存在任何「合法」的捕獸夾，但因動保法未對「持有」明令禁止，導致許多民眾被查獲持有捕獸夾時可辯稱是「庫存」或「很久以前買的」，即可輕易脫罪，增加執法困難。

高雄市之前率先三讀通過《高雄市動物保護自治條例》，新增「未經許可不准持有獸夾」規範來防堵；台灣動物緊急救援小組則是呼籲動保法應再修法，同時配合各縣市政府加強查緝，才能讓捕獸夾真正從台灣消失。

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