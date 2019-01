華為涉竊T-Mobile機密「偷機器人手臂」被控10罪　美228傳訊

▲ 法庭紀錄顯示,華為已聘請多名備受矚目的律師。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國司法部本月28日正式起訴華為,其中包括華為2間子公司涉嫌竊取美國電訊公司T-Mobile的智慧型手機機器人技術一案。根據29日法庭文件,美國華盛頓西區法院將在2月28日針對10項密謀竊取商業機密的指控,傳訊2間子公司前來說明。美國檢方稱華為屆時會派一名代表出席庭審。

路透社報導,司法部稱華為兩間子公司HuaweiDevice Co Ltd.和Huawei Device USA Inc.涉嫌在2012年竊取一項稱作「Tappy」的智慧型手機機器人技術,構成電匯詐騙和妨礙司法等罪名。

據瞭解,當年華為工程師拍下Tappy照片、測量機器人零件,甚至偷走機器人手臂的一部分。但華為先前曾表示,與T-Mobile的訴訟早在2017年已解決,當時陪審團認為,T-Mobile並無任何因竊密而造成的損失。

根據華盛頓州西區美國聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office for the WesternDistrict of Washington)女發言人的說法,華為代表屆時會現身西雅圖法院接受傳訊。

另據法庭紀錄,華為已聘請多位知名律師,包括盛德律師事務所(Sidley Austin LLP)合夥人、前副總檢察長Jim Cole,以及簡博律師事務所(Jenner & Block)合夥人、前司法部律師David Bitkower等。

此外,紐約布魯克林聯邦檢察官也指控華為及其子公司違反伊朗制裁令,觸犯銀行和電匯詐騙罪行,但此案傳訊日期還沒確定。