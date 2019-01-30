賈柏斯小女兒曝光！　「高顏值＋高智商」父預言接班人

▲伊娃相當熱愛馬術。（圖／翻攝自evecjobs 的大頭貼照evecjobs IG，下同）

國際中心／綜合報導

史蒂夫賈柏斯（Steven Paul Jobs）是21世紀傳奇指標人物，他生前在發表會上都對自己產品輕鬆談論，但對家庭卻保密到家，獨對他的小女兒伊娃（Eve Jobs）有著公開高評價。

綜合外媒報導，賈柏斯育有三女一男，大女兒麗莎（Lisa Jobs）、二女兒愛琳（Erin Jobs）、小女兒伊娃以及長子里德（Reed Jobs），一直到小女兒伊娃於紐約舉行的世界級馬術大賽「漢普頓經典馬展」上拿下青少年組第一名，才讓賈伯斯的家庭曝了光。

賈伯斯在逝世之前曾說，小女兒伊娃是他看過所孩子裡面最堅定的，並表示，若是她沒有成為美國總統，那將會成為蘋果的接班人。但伊娃對政治還有科技，似乎沒有什麼興趣，1998年出生的她目前就讀美國加州的史丹佛大學（Leland Stanford Junior University），對於熱愛戶外活動相當熱愛，無論是潛水、衝浪及她最熱愛的馬術，通通難不倒她，到各國參加馬術比賽，也都得到相當好的成績，她的母親琳•鮑威爾•賈伯斯（Laurene Powell Jobs）也為她買下可容納「20匹馬的訓練場」，讓她專心練習。

▼高顏質好身材的伊娃。

據了解，伊娃有位已經交往多年的男友加薩（Eugenio Garza Pérez），兩人是在馬術比賽認識的；男方除了熱愛馬術，更是 VISA 集團和墨西哥最知名的蒙特雷科技私立大學創辦人的曾孫，兩人無論是外型或是背景都相當登對。據富比士，伊娃和母親跟兄弟姊妹的身價，高達140億英鎊（約5700億台幣），伊娃根本就是白富美加上人生勝利組。

在 Instagram 查看這則貼文 Eve Jobs（@evecjobs）分享的貼文 於 PST 2016 年 11月 月 22 日 下午 2:43 張貼