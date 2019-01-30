影／波音747海放空中巴士A340？　民航專家：不同高度、速度不違規

大陸中心／綜合報導

一名網友日前在乘坐波音747（Boeing 747）飛機時，發現下方有另一架空中巴士A340（Airbus 340），就拍下了波音硬生生將空中巴士A340拋在身後的影片。消息一出後，有網友說「先是高鐵，再是飛機，估計接下來就是火箭了」。此外，據民航專家表示，這兩架飛機並不在一個高度層，速度不同並不違規。

▲波音747將空中巴士A340拋在身後。（圖／翻攝燃新聞截圖，下同）

影片顯示，網友乘坐的波音747飛機本來落後於下方的維珍航空的空中巴士A340飛機，隨後波音747從上方以更快的速度完成了強行「超車」，將空中巴士A340拋在了身後。據北青報報導，對此，中國民航局航空標準司的專家表示，「這種現象並不少見，飛機也不是有意『飆機』，如果航路沒有特殊限制，飛機可以自主選擇巡航速度」。

專家進一步解釋，「有的搶時間，選快點；有的想省油，選慢點。就像高速路上開車，有的選快車道開時速120公里，有的選中間道時速100公里，不屬於有意飆機」。

微博上有網友戲稱「這種情況交警能上天處罰交通違法嗎？」、「找交警也沒用，根本追不上」；還有不少網友說「有生之年見過飆高鐵的，現在連飆飛機都見過了」、「前有高鐵飆車，今有飆飛機。下一個是什麼了...」。