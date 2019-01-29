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社會 社會焦點 保障人權

油漆工撞殘人！賴皮4年不賠錢　律師林智群：直接聲請強制執行

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突發中心／綜合報導

台中一名王姓男子4年前撞傷黃姓女子，造成她頭部重創，被法院判須賠償家屬51萬元，不料一毛都沒賠就算了，竟還到處吃香喝辣；當黃母在協調會上跪求「拜託可憐我」影片曝光後，引發網友反彈，紛紛肉搜、蛋洗王男車子。對此律師林智群表示，面對這樣賴皮的人，可以直接聲請強制執行。

律師林智群說，查了一下判決，被害人原本請求156萬元，沒有獅子大開口，扣掉強制險近5萬，一審判46萬元，被害人也沒上訴，真的是很老實。如果被害人指控、媒體報導為真，王男46萬元還得不乾不脆的，是很沒誠意沒錯。

▲▼王男撞傷人一毛不賠，消息一出車遭網友蛋洗。（圖／翻攝當事人臉書、記者李忠憲翻攝）

▲王男撞傷人一毛不賠，消息一出車遭網友蛋洗。（圖／翻攝當事人臉書、記者李忠憲翻攝）

他指出，若對方明明有錢卻不還，生活還過得挺滋潤的，遇到這樣的事情可以直接聲請強制執行、照三餐蒐證，再把證據拍照交給執行處，並告狀對方明顯隱匿財產，而機關查證屬實就會要求對方提供擔保或限期履行，如果對方還是賴皮，就會被管收，也就是被關，一次可關3個月，如果有新事由還可以再關3個月，「一般人住進去，沒兩天就乖乖還錢了。」

林智群說，「其實車禍最怕碰到2種人，窮人、賴皮的人，窮人真的沒錢，賴皮的人有錢也不給你，那遇到怎麼辦？」他表示，其實有一種殘扶險（失能險），不管是因為疾病或意外導致失能、殘廢，除了給一筆保險金外，每個月還支付幾萬元扶助金到死亡為止，這筆錢可以支付看護費用、生活費。

他指出，有時候一個人受傷，全家受苦，不但沒了收入，還要家人照顧，甚至請看護都造成家人很大的負擔，有時候「死不了」比「死」還可怕，如果要避免這種最壞情況發生，可以考慮這種保險。

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關鍵字：林智群,律師,車禍,傷人,賠償,下跪,強制執行

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