　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

批小英「拒統抗中搞獨」　陸學者：查假新聞為聯美抗陸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

▲總統蔡英文發表2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對九合一選後兩岸局勢，中國社科院台研所學者王建民指出，從蔡英文「新年談話」後的連串表述，顯示蔡政府將持續操作台獨議題，並徹底走向更強硬的「拒統抗中搞獨」路線。像是以防範假新聞、作為重大政策目標，實際上是為加強大陸安全防範以及「聯美抗陸」找藉口。

大陸國台辦旗下《中國台灣網》日前刊出王建民的文章，當中提到，蔡英文公開表示，來自大陸的假訊息已泛濫到人心浮動地步，要求行政部門提出對策，要求國安單位重視大陸相關企業的資通安全爭議。也因此，有關部門迅速採取行動，台工業研究院與資策會等率先宣佈不得使用華為電子產品與設備。

文章指出，蔡英文還以「中華民國台灣化」為基調，將選舉與兩岸議題作為未來執政的核心，不再將內政與改革、發展經濟放在施政的首要地位。他認為，蔡英文將「中華民國台灣化」是「新台獨」路線的明確定位，其整體談話與言論，與她當政後首次就職講話將經濟議題置於首要地位有很大不同。

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

▲九合一選後，兩岸角力進入白熱化。（圖／記者周書羽攝、新華社）

而在九合一選後，藍營縣市首長紛紛表態要願意推動兩岸城市交流合作也讓蔡英文感壓力。王建民提到，這點從陸委會為兩岸城市交流立規：縣市長赴大陸交流應向內政部提出申請，並經聯審會審議許可；兩岸交流涉及公權力事項屬「中央」職權；地方政府不得與大陸簽署涉及公權力之協議等幾項規定可以看出。

他強調，蔡英文確立了以強硬「拒統抗中搞獨」路線為基調、以鞏固政治權力與謀求連任的施政總路線。將激進與強硬的「拒統抗中搞獨」為手段，大肆操作「統獨」與兩岸議題，製造政治對立與兩岸對抗，藉此鞏固其危機重重與處境不佳的政治權力，為爭取連任創造政治條件。

ET快訊
頭顱變形慘死國道！交往16年女友除夕出殯　男友「想冥婚被勸退
快訊／美國出手！正式向加拿大申請引渡孟晚舟
民調／買氣回溫？你對2019台灣房市有信心嗎

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？

與各黨派人士共迎新春　習近平：2018多黨合作開創新局面

美指控「華為+孟晚舟」23項罪名　陸官媒嗆：趕盡殺絕真夠狠

影／他揭發海鮮店電子秤「數字灌水」！店員惱羞動手：你吃不起

否認貿易戰讓企業出走　陸工信部長：外商繼續投資

2022粵港澳規則對接！　廣東發改委：人、物、金3流更便捷

華聞快遞／陸十部門：加快5G商用牌照推出　促超高清影片產品消費

批小英「拒統抗中搞獨」　陸學者：查假新聞為聯美抗陸

河南破特大傳銷組織「種子」吸金59億　嫌犯買別墅堆現金

賭博慘輸70萬又被耍！　惱羞男酒店房間「肢解按摩妹」洩憤

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

影／小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？

與各黨派人士共迎新春　習近平：2018多黨合作開創新局面

美指控「華為+孟晚舟」23項罪名　陸官媒嗆：趕盡殺絕真夠狠

影／他揭發海鮮店電子秤「數字灌水」！店員惱羞動手：你吃不起

否認貿易戰讓企業出走　陸工信部長：外商繼續投資

2022粵港澳規則對接！　廣東發改委：人、物、金3流更便捷

華聞快遞／陸十部門：加快5G商用牌照推出　促超高清影片產品消費

批小英「拒統抗中搞獨」　陸學者：查假新聞為聯美抗陸

河南破特大傳銷組織「種子」吸金59億　嫌犯買別墅堆現金

賭博慘輸70萬又被耍！　惱羞男酒店房間「肢解按摩妹」洩憤

影／小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？

與各黨派人士共迎新春　習近平：2018多黨合作開創新局面

王建民前隊友基伊宣布退休：感謝這偉大的運動！

開車玩手機釀禍「1年奪800命」！IIHS調查：現代人更不守法

深夜指纏《女兵》楊雅筑　博焱經紀人掛保證：他是好男人

張藝興升格Valentino男裝代言人！帥氣側照公開3天轉發數破80萬

超美炮仗花拱門！鶯歌永吉公園迎春天　還有3D立體彩繪步道

贈獎／韓國古裝史屍影集《李屍朝鮮》  朱智勛與活屍正面對決！

甘苦人免費吃！老闆愛心9年不間斷　過年照營業...網大推：最好的人情味

清潔婦忙打掃把女兒忘在房間　6歲女童墜32樓身亡

高雄民眾輕踢...白色標線秒歪　網友傻眼笑：路面大型立可帶？

大陸熱門新聞

馮提莫唱學貓叫 　韓網友被圈粉

2天幫老公洗365雙臭襪子！

13歲女童誤刮車不跑　留紙條道..

色男「揉奶」治病！女信徒自掀上..

惡男狠踹女童　家長目睹衝上圍毆

女員工搶生意　穿胸罩自拍誘客戶

陸客來台大讚：人與人溫度高於體..

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流..

14萬「山寨藍寶堅尼」　交警秒..

狼醫麻醉女患者趁機「啪啪」洩慾

「鴨王」舊照曝光！瓜子臉變國字..

古代太監最怕這件事　嬪妃爽他們..

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3..

剛抽中「50吋電視」男搭車猝死

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 王令麟 十年挑戰 孫其君 春晚直播 廖峻中風 林佳龍 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 炎亞綸 王令麟 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被灌爆

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

郭雪芙認了被劈腿3次！

蓋被躺一排！尾牙「停屍間」超夯

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面