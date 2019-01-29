批小英「拒統抗中搞獨」　陸學者：查假新聞為聯美抗陸

▲總統蔡英文發表2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對九合一選後兩岸局勢，中國社科院台研所學者王建民指出，從蔡英文「新年談話」後的連串表述，顯示蔡政府將持續操作台獨議題，並徹底走向更強硬的「拒統抗中搞獨」路線。像是以防範假新聞、作為重大政策目標，實際上是為加強大陸安全防範以及「聯美抗陸」找藉口。

大陸國台辦旗下《中國台灣網》日前刊出王建民的文章，當中提到，蔡英文公開表示，來自大陸的假訊息已泛濫到人心浮動地步，要求行政部門提出對策，要求國安單位重視大陸相關企業的資通安全爭議。也因此，有關部門迅速採取行動，台工業研究院與資策會等率先宣佈不得使用華為電子產品與設備。

文章指出，蔡英文還以「中華民國台灣化」為基調，將選舉與兩岸議題作為未來執政的核心，不再將內政與改革、發展經濟放在施政的首要地位。他認為，蔡英文將「中華民國台灣化」是「新台獨」路線的明確定位，其整體談話與言論，與她當政後首次就職講話將經濟議題置於首要地位有很大不同。

▲九合一選後，兩岸角力進入白熱化。（圖／記者周書羽攝、新華社）

而在九合一選後，藍營縣市首長紛紛表態要願意推動兩岸城市交流合作也讓蔡英文感壓力。王建民提到，這點從陸委會為兩岸城市交流立規：縣市長赴大陸交流應向內政部提出申請，並經聯審會審議許可；兩岸交流涉及公權力事項屬「中央」職權；地方政府不得與大陸簽署涉及公權力之協議等幾項規定可以看出。

他強調，蔡英文確立了以強硬「拒統抗中搞獨」路線為基調、以鞏固政治權力與謀求連任的施政總路線。將激進與強硬的「拒統抗中搞獨」為手段，大肆操作「統獨」與兩岸議題，製造政治對立與兩岸對抗，藉此鞏固其危機重重與處境不佳的政治權力，為爭取連任創造政治條件。