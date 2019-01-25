影／違規還敢嗆聲！超狂母女辱罵員警還要求見法官　最後下場好淒涼

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名女騎士於本月24日深夜11點多，在安民街與安興路口闖紅燈，被對向的員警攔下並依法告發，女騎士竟嗆「為了抓我，你們不也違規！」接著其母親也出面錄影並嗆，「你們做得很缺德」員警忍無可忍，決定依妨害公務送辦。這對母女還要求提審，想見法官並討拍，最後被法官打臉「就是妳們的問題啊！」母女摸著鼻子被員警帶回派出所作筆錄並移送地檢署，沿途冷風颼颼更顯得淒涼。

▲女子違規被攔下，卻對警方大小聲。（圖／記者陳雕文翻攝）

母女事後仍心有不甘，認為警方執法過當，投訴媒體。對此，新店警方表示，一切依法辦案，過程皆使用密錄器拍下。接著公布影像。

影片中可發現35歲戴姓女子為了回家，由對向闖紅燈直行，安康所警員陳奕瑋、許睿元將其攔下，但戴女開始跳針說，「為了抓我你們也在雙黃線迴轉，警察車可以在雙黃線迴轉嗎？」員警態度冷靜說，「如果妳有任何疑慮都可以去翻法條喔」戴女的曹姓母親也跑來助陣，在一旁開始錄影。

狀況僵持不下，直到曹女說出一句，「你們做得很缺德」2名員警受到侮辱，還是壓抑怒氣問，「妳剛剛說甚麼」戴女在旁指稱：「說你缺德啦！」員警忍無可忍，決定以妨害公務罪將兩人送辦。

在準備逮捕的過程中，員警說，「來來，妳說甚麼，過來」戴女手被抓住，竟順勢演起悲情戲，「他抓得我手好痛喔！」並開始哭鬧，最後母女還要求提審，但法官看完密錄器，得知案件原委後，直接駁回，因此母女要被帶回派出所錄製筆錄並依法移送。

▲警方準備逮人，女子開始裝痛大叫。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方解釋，所謂「提審」，是指人民遭受任何機關非法逮捕拘禁時，其本人或他人得向法院聲請追究，且法院不得拒絕，而逮補或拘禁機關要在24小時內，將人解送至法院審理。一般來說，提審是為了保障民眾的人身自由，避免受被違法拘禁。

▼母親發現女兒要被開單，還跑來嗆警察，反而害自己吃上妨害公務的罪名。（圖／記者陳雕文翻攝）