台北南京東路大樓濃煙四竄！惡火逼民眾躲頂樓避難　幸無傷亡

▲台北市松山區南京東路4段一棟大樓發生3級火警，民眾躲頂樓等待救援。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市松山區南京東路4段170號3樓，11日下午5點左右發生3級火警，現場濃煙四竄，警消獲報後，迅速趕到救援，10幾分鐘火勢已控制，共歷時約30分鐘將惡火撲滅，所幸這場火災無人員傷亡。

警消指出，頂樓有民眾就地避難，並已接觸到他們，無立即危險，起火戶也確認屋內無人，消防人員共救出27人、疏散28人，大部份民眾都已疏散，火災調查科將持續釐清起火原因。