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拉麵170元超貴！老實男忍餓「只買1碗給寶貝吃」　女友爆氣：小氣超噁

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出國時還堅持吃國內食物嗎?（圖／達志／示意圖）

▲男友嫌「太貴」沒有買自己的麵，結果讓女友爆氣了。（圖／達志／示意圖，與本文無關）

網搜小組／綜合報導

「我做錯了什麼？」一名男網友27日貼心替要出國玩的女友送機，等候登機時聽到對方喊餓，他趕緊在機場買了一碗170元的麵給女友止餓，但實在太貴了，他為了省錢寧願自己餓肚子，僅買一碗給女友吃，沒想到被嗆「沒錢就別交女朋友」、「你讓我很噁心」，面對女友的強勢讓他不知道很無奈。

苦主透過好友在臉書「爆廢公社」代替PO文說，由於他有有工作要忙，無法陪同女友一起出國遊玩，但也有貼心送機，增進彼此的甜蜜；到機場後，他聽見女友肚子餓了，趕緊點了一碗170元的麵止餓。

▲▼拉麵。（圖／取自pakutaso）

▲一碗麵引起的戰爭。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

女友見狀男友沒有再點第二碗，便好奇詢問說「你為何不吃？」接著就聽見男友簡短2字回覆「太貴」，她內心的理智線瞬間斷光，怒嗆男友說「沒錢就別交女朋友」、「才170元你摳什麼」、「你讓我很噁心」等犀利字句，講話一點都不留情。

由於寧願自己餓肚子，也不要女友餓到的犧牲個性，他才會只買一碗170元昂貴的拉麵，沒想到卻遭到女友怒吼，讓他不知道該怎麼回覆，只能後偷偷和朋友訴苦，結果遭到苦勸「快放生吧」，讓他很無奈又煩惱。

▲▼旅遊,機場,出境。（圖／pixabay）

▲好心送女友去機場，結果慘遭洗臉。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

苦主悲情遭遇，網友看了紛紛留言勸解說，「如果有結果，也注定是一場悲劇」、「這女的不能同甘共苦，這趟就當分手旅行」、「我想這只是最後一根稻草罷了」、「傻眼，要是我會覺得超級甜蜜，愛死男生了」、「X，千萬不要放掉，真的要放先說一下哪個縣市的」。

但也有人認為男生太老實了，應該要包裝一下，「技巧太差，要討好女生一句我不餓就成了」、「男的太白目，可以說沒關係我不餓」、「男生說話太直，可是覺得男生挺有愛的啊」、「都已經出去玩了，這也要省...」、「聽到太貴這句真的就吃不下去」、「說太貴，女生吃起來也尷尬」。

ET快訊
170元拉麵老實男「只買1碗給寶貝」　女友怒：小氣超噁
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