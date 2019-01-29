1周爆退5000讚！柯P網路聲量直直落　臉書討論人數慘輸小英

▲柯文哲人氣大不如前。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲過去可說是最強「吸讚機」，和他有關的話題總會引起熱烈討論，不過，最近他的網路聲量開始迅速崩跌。據分析網站的資料顯示，柯文哲臉書的粉絲專頁在1周內就掉了5000個讚，至今沒有回升情形甚至持續下跌，整體數據呈現負成長，且網路討論人數還不到總統蔡英文的一半。

▲柯文哲網路討論度崩跌，目前排名第三。（圖／翻攝自FB專頁儀表板）



據「FB專頁儀表板」的數據可見，目前政治人物討論度最熱的前三名依序為蔡英文、韓國瑜、柯文哲。蔡英文的網路聲量從1月1日開始快速上升，直到9日到達最高峰，如今粉專的讚數也在穩定成長中，1月22日針對文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中摑掌的議題發表看法，PO文至今已累積5.8萬個讚、2600次分享。

▲蔡英文PO文表示，「立場可以對話，暴力不該容忍」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



此外，蔡英文24日PO出的「今天，有三位台灣人值得我們驕傲」一文，現今也突破了5萬人按讚，可見她的討論熱度依舊未減。

反觀柯文哲自1月7日後聲量爆跌到剩一半，即使後來有稍微回穩，但整體看來仍是繼續下跌。在蔡英文PO文破5.8萬的同天，柯文哲也有PO出一篇宣傳自己上節目的文章，但僅獲得1.3萬個讚，所幸23日靠著封面為「學姊」黃瀞瑩的台北燈會宣傳影片，有些微挽回了讚數。

▲柯文哲近期表現較好的貼文。（圖／翻攝自柯文哲臉書）



桃園市議員王浩宇在臉書發表看法，「連續五年上升，柯文哲的粉絲人數從1月14日起就開始下滑，而且已經連續下滑半個月，從1月14日的211萬7007人下滑到昨天的211萬1667人，這是過去五年從來沒有過的現象。」

他更提到，網路聲量通常可以做為傳統民調的領先指標，因此，柯文哲的支持度很有可能會在未來幾個月呈下滑趨勢。