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NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞

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▲▼NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版鞋商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞。（圖／翻攝自微博）

▲NIKE推出「球鞋身分證」，但盜版商勢力太強大了。（圖／翻攝自微博）

記者陳怡伶／綜合報導

盜版猖獗，球牌Nike今年2019霸氣推出「球鞋身分證」，讓買家只要掃瞄二維條碼與QR碼就能1秒辨真偽。不過，上有政策下有對策，許多盜版鞋商早已大喇喇公告「購入一批原廠二維碼」，輕鬆貼在假鞋上混淆；有的假貨商甚至仿冒Nike防盜扣，一點都不怕，讓許多粉絲沒信心說「真鞋要漲價了。」

Nike於2019年初就釋放出消息，會在今年推出加上二維條碼與QR碼的鞋款，連鞋盒都會再印上防真偽QR碼，只要拿出手機掃描QR碼或二維條碼，就能1秒輕鬆驗出是否為仿冒品。

▲▼NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版鞋商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞。（圖／翻攝自微博）

▲▼NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版鞋商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞。（圖／翻攝自微博）

▲網友認為，防盜扣拿去轉賣就好了。（圖／翻攝自微博）

Nike「身分證」消息曝光後，在微博引起瘋狂討論，打不死的蟑螂假鞋商也早已出動了。某盜版鞋商19日在微信平台發布說，「高價通過渠道，購入一批原廠二維標，用微信掃描就可以查到每一雙鞋子的編號，放心，市場貨搞不到這種防偽碼」，並貼出一張好幾箱「二維碼身分證」的箱子證明，他們是無法被消滅的。

另一名盜版鞋商更狂，直接製造Nike防盜扣，還發貼文說「官方還沒有發售，我們芯片二維碼早就出來了，我們早已出貨.......帶二維碼又怎樣，沒有我們做不出來的東西」，語氣超嗆辣，完全沒有再怕正版。

眼看許多防盜扣都已神速研發好了，許多網友對Nike「球鞋身分證」並不抱太大希望，紛紛留言說，「仿鞋倒不了，真的又要漲價了」、「正版越來越貴，反正現在假貨做得厲害，買假的就好」。

▲▼NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版鞋商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞。（圖／翻攝自微博）

▲盜版商早就已經買好正版二維碼標籤，放在假鞋上也認不出。（圖／翻攝自微博）

也有網友想出3種假冒倒閉不了的原因，一、轉賣，「有禁止轉賣防盜扣嗎？想給我」、「賣掉防盜扣就好，還可以賺一筆」、「防盜扣要大漲了」、「淘寶又多一項防盜扣商品」、「鞋盒...看來二手鞋盒回收的市場來了」。

二、太小看盜版了，「盜版的也有製作專屬的防盜釦，並連結盜版的網站！」、「小問題，只要再仿個網站就好啦」、「網上已經很多仿冒的防盜釦」。

三、根本不在乎是假的，「穿起來看起來像就好，誰沒事見面就掃對方鞋子」、「這沒用啦，有些人擺明就是愛買假的，裝B用，這個只能用來對付想收藏怕買到假的人用」、「假鞋為什麼存在，還不是因為正的太貴，那些買不起又想裝逼的，當然就只能買假」。

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▼盜版商早已做出二維碼。（圖／翻攝自微博）

▲▼NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版鞋商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞。（圖／翻攝自微博）

▼NIKE防盜扣。（圖／翻攝自微博）

▲▼NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版鞋商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞。（圖／翻攝自微博）

▼網友神解析。（圖／翻攝自微博）

▲▼NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版鞋商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：NIKE,球鞋身分證,盜版,防盜扣

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