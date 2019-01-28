逆子捆鎖老父脫褲痛打數十分鐘致死　判無期徒刑定讞

▲台中紀姓男子，酒後綑綁老父，脫褲痛打數十分鐘致死，今判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台中市大雅區紀姓男子，酒後返家後不滿老父叨念「敗家子」，竟將老父拖上床，扯掉老父內外褲，以多個鎖頭及塑膠練條綁在床上，持續痛毆頭、臉、胸、頸等處，打了數十分鐘，直到母親回家喝止，送醫後不治。最高法院審理後，28日維持一二審見解，將紀男判處無期徒刑定讞。

判決指出，紀男（47歲）因工作不穩定又酗酒成癮，經常與家人發生口角，去年2月9日上午，他先單獨在公園內喝酒，一直喝到傍晚5點多，才醉醺醺的回家。老父親看不下去，出言指責，三字經、敗家子都罵出口。但紀男竟惱羞成怒，動手毆打父親。

紀男將父親打進房內，鎖上房門，以塑膠練條及4個鎖頭將老父綁在床上，拉扯過程中，還把老父內外褲都扯掉。紀男一邊動手綑綁、一邊大罵老父，之後徒手朝老父的頭、臉、胸、頸等處痛毆，持續數十分鐘。母親6點多返家後，喝止無效，報警處理，並將老父親送醫急救，但因多處挫傷、多處肋骨骨折，嘔吐窒息及頸部大面積挫傷，最後中樞神經休克及呼吸衰竭死亡。紀男被依「家暴殺人罪」提起公訴。

法院審理時，紀男深表悔悟，表示酒後一時失控，才會動手毆打父親，不知道結果會這麼嚴重；律師也求情，說紀男與父親關係不錯，先前從未有毆打父親的紀錄。另外母親也向法院求情，說兒子只是一時喝多，平常不會如此；況且她只有一個兒子，如果被關，她要怎麼辦？

一二審法院均認定紀男犯下「家暴殺人罪」，考量他酒後一時失控，再加上母親已經失去丈夫，若再失去唯一的親人，恐打擊太大；因此一二審法院均判處無期徒刑。案經上訴第三審，最高法院28日駁回上訴定讞。

