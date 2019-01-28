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王奕凱每選必輸　嘆：私生子有房有收入「老天待我不錯了」

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圖文／鏡週刊

如果有時光機，你會想回到哪段時光？

王奕凱：太陽花學運時，我是少數堅持不退場的人。我想回到那個時候，希望能堅持下去。我們缺少一個民主的過程決定要不要退場，所以現在的第三勢力一直有很多猜忌。

太陽花學運後，我參選過立委、市議員，二次都落選，這個月的立委補選我也參加了。我選前就知道會落選了，把每次選舉都當成理念的宣傳。我不覺得有什麼好挫敗，我是一個私生子，大學沒畢業，在夜市擺攤，我何德何能可以一直選，老天待我不錯了。

想回到過去，很多時候是因為此刻的缺憾。太陽花學運幾乎是34歲的王奕凱人生最受矚目的一刻，之後，昔日運動同伴進入國會殿堂、出國念書，他則是每選必輸，還因此背了上百萬元的債務。後來又投入士林、大同區立委補選，面對藍、綠、白三大陣營候選人夾殺，選舉的結果一如他選前的預言：「如果沒什麼意外，我一定是第四名。」但他還是說自己算是幸運了：「有收入，有房子，這些債務慢慢還也還得完。」

選前7天，我們在年貨大街的路邊採訪王奕凱，他這次選舉主打微型創業，也就是路邊擺攤，他把競選變成一場線上網路實境秀，每天網路直播路邊賣牛軋糖：「這類微型創業很像社會的安全網，讓一些失業、失能的人還能有一個糊口的機會。」他打算把擺攤的「眉角」傳授給需要的人。在這之前，他曾在士林夜市賣水果冰淇淋，生意最好時，一個月淨利11萬元。

「我賺錢很拚，早上7點到證券公司上班，下午5點下班到士林夜士擺攤。」他17歲就早上在超市打工，晚上念夜校，假日到大賣場擺臨時攤、到玩具反斗城當玩偶人。他賺錢不只養自己，還要養中年失業的媽媽：「高中開始，我沒放過一天假，每天都在賺錢…你說會不會羨慕別人，當然會，但我很早就知道要怎麼跟情緒保持距離。」

王奕凱有很多學齡前的舊照片，當時他跟保母一起生活，拍下很多快樂的照片。（王奕凱提供）

不避諱說自己是私生子的他，舊照片很少，大量集中在學齡前，身邊的婦人是他的保母，媽媽呢？「她要工作，沒時間陪我。」保母親暱抱著他，帶他四處遊玩，鏡頭下的王奕凱是快樂的。國小之後，王奕凱回到外婆家住，不再有這種愛的凝視的拍照機會了。

家裡沒有父親，母親為了工作常不在家。外婆年紀大，管不了他，他一個人放學，一個人長大，成長過程缺乏關愛：「我小時候很壞，跟同學打架、翻老師桌子，有次玩酒精燈把實驗室燒掉。」他講話時，不時扭著身子抓癢：「我還有異位性皮膚炎，臉上、手上常有嚴重紅疹，同學的家長都說我有傳染病不要靠近。」有的小朋友跟他玩過之後，回家就被處罰，有的小孩則攻擊他的身世，有的老師會「善意」跟他說：「你沒有爸媽，要更努力。」

外表和身世讓他覺得被孤立，他則不自覺地以暴力回應這個世界。他在國小就因打架被記了2支大過；國中打架，則是連老師也不怕，「沒人管得住我，以前綽號叫：瘋子。」家人帶他看精神科，醫生卻說一切都很正常。

沒人懂這個天天鬧事的小孩怎麼了。「我只要一感覺自己被欺負了，情緒會控制不住，過度反擊。」這幾年曾當社工的女友分析他的成長是「過度自我防衛」，是在發洩對自己生活的不滿。國中時，媽媽靠零星工作養家，還要三天兩頭跑學校處理他惹的麻煩，最後，再也忍不住了，有一天心力交瘁地對兒子說：「如果世界不適合我們，大家都很辛苦，不然，我們一起去死吧。」

他這才意識到，日子難過的不僅僅只有他，自己只專注在自己的情緒上，「覺得委屈有什麼用？你要把情緒放一旁，做一些能改變生活的事。」上了高中，王奕凱拚了命工作：「我想翻身，想知道我和媽媽為什麼會這樣，所以大學去念了哲學。」之後，他當證券營業員，因為比別人拚命，收入開始好轉。金融海嘯時，他學會放空，因此賺了房子的頭期款，在房價低點買了房，命運總算給這對母子回報了。

他說賺錢並不難，但不能保證自己一直賺錢，好比他當證券營業員3年後就遇到金融風暴、夜市擺攤2年熱潮就過了：「賺錢這種事，你少睡覺做得比別人久就有了…我不希望自己的小孩像我一樣辛苦，或是有天你失能了怎麼辦？這都需要靠政治、社會倡議才能補足社會安全網…。」

幾年前，他曾尋找生父，發現昔日的富家少爺敗光家產，最後竟還向他開口借錢，「還好我沒有像我爸那樣，你說會失望嗎？…我不在乎他了。」舊照裡6歲的王奕凱希望有一個可以一直騎電動馬、父母陪伴的普通童年。他現在則說：「攤子生意如果好的話，想帶媽媽出國玩一玩。」34歲的願望也很普通，但對那些被拋到底層的人來說，當一個普通人卻何其艱辛。


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