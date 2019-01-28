女嬰高燒昏厥送醫卡車陣　3警鳴笛開道撿回一命

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名女嬰因高燒不退陷入昏厥，父母開車緊急將她送醫，期間行經夜市遇到逛街車潮，卡在車陣動彈不得，剛好看到3名騎機車的巡邏警員路過，向他們大聲呼救，警方見女嬰臉部泛白、嘴唇發黑，立刻鳴笛開道，一路護送到亞東醫院急診，幸好經救治女嬰脫離險境，家屬向警道謝，「幸虧有你們，真的很感謝！」

▲王姓夫妻帶著發燒不退女嬰送醫，卡車陣求助路過巡邏警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

21日晚間，一對29歲的王姓夫妻發現家中1歲多的女兒高燒不退，緊急開車要送醫急救；在行經新北市板橋區南雅夜市時，遇上逛街人潮，車速相當緩慢，一度卡在車陣中動彈不得，王姓妻子見抱在懷裏的女嬰開始呈現昏厥無意識狀態，嚇得不知所措，剛好看到前方不遠處有3名警員騎機車巡邏，趕緊按鳴喇叭並降窗大喊求救，路人也幫忙呼叫警方。

3名板橋警分局警員及巡佐聽到後方喇叭、呼救聲，立即向前查看，發現車內女嬰臉部泛白、嘴唇發黑，王妻解釋女嬰送醫遇塞車，懇請警方幫忙；3警二話不說，趕緊鳴笛開道。

女嬰順利到達亞東醫院急診室，經救治後脫離險境漸漸恢復；事後王姓夫妻找到協助他們的3名員警，懷著感激的心向他們頻頻道謝「幸虧有你們，真的很感謝！」。

▼王姓夫妻感謝3名板橋警分局巡佐、警員，協助女兒送醫撿回一命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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