Android原生系統將支援臉部辨識　解鎖、支付皆可用

▲ Android Q 系統將可支援類似Face ID的臉部辨識功能。（圖／資料照）

科技中心／綜合報導

雖然Android智慧型手機早在蘋果（Apple）iPhone之前就支援指紋掃描，但臉部識別卻是晚了iPhone許多，而至今，Android設備在也計畫在臉部識別方面趕上蘋果腳步。

iPhone X是第一款結合了飛時測距（Time of Flight，ToF）感測器、紅外線感應器、測繪點投射器和臉部識別感應器（蘋果稱之為「Face ID」）的智慧型手機。但最近也有越來越多具有類似Face ID功能的Android手機面市，如華為的Mate 20 Pro和小米的Mi 8 Explorer Edition，但這些設備製造商都是自行開發相關技術，以提供臉部識別功能。

根據外媒《XDA-Developers》報導，Google似乎正致力於為Android Q中的安全臉部識別硬體提供原生支持。

XDA在洩露的Android Q AOSP版本中發現了相關程式碼，從Android Q的程式碼中找到的與臉部解鎖相關的字符串，顯示出Android Q確實讓設備具有臉部識別感應功能，這與小米、華為、榮耀和OnePlus等公司的大多數現代手機上的臉部解鎖功能不同。

就像設置新指紋一樣，新的臉部身份驗證設置流程要求用戶將密碼、PIN或圖像設置為備份，用戶還可以選擇在啟動時臉部識別解鎖之前使用密碼、PIN或圖像解鎖。而根據程式碼內容顯示，這臉部識別不僅可用於解鎖手機，還可用於授權購買或登錄應用程式。

此外，程式碼中也顯示，當設備沒有臉部識別硬體時會顯示錯誤消息。將臉部解鎖註冊活動顯示在運行Android Q版本的Google Pixel 3 XL上，雖然能夠啟動相關活動，但設置頁面會立即當機，因為Pixel 3 XL沒有合適的硬體支援它。

Google在Android Q中支援臉部辨識的事實，自然意味著他們有一個設備正在測試它們的設置，它可能是Mate 20 Pro、小米 8 Explorer Edition，或是未發布的智慧型手機，如三星Galaxy S10 +、或Pixel 4原型機等，而其他具有必要相關功能感測器的設備，也應該能夠在Android Q中使用臉部辨識識別。而有關Android Q的更多消息，將可能會在2019年5月7日的Google I / O 2019期間釋出。