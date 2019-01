「10年挑戰」爆紅網絡　她PO文潑冷水：藉機訓練臉部辨識

▲不少名人也都響應這個「#10YearChallenge」活動。(圖/翻攝自Instagram/jessicabiel)



國際中心/綜合報導

近期社交媒體上興起一陣「10年挑戰」(#10YearChallenge)的熱潮,許多人將10年前後的相片拼起來,並PO到網路上分享,讓大家看看2009到2019之間的變化,但有科技專欄作家指出,這個趨勢可能無形中幫助社群網站加強臉部辨識的運算技術。

據「tribune」報導,在這個最新熱潮中,科技專欄作家凱特(Kate O’Neill)不但沒有跟風,反倒是在Twitter上諷刺這個「10年挑戰」,她於文中寫道,「10年前的我,可能會在Facebook和Instagram上跟風玩起這個熱潮;但現在,我會去思考這些資料如何被挖掘,並暗中加強年齡增長和年齡辨識的面部辨識演算法。」

凱特也在「WIRED」網站投書指出,Facebook、Instagram和Twitter很可能鼓吹這起熱潮,將兩組不同時間、同一個人的新與舊照,來暗中訓練軟體人臉辨識,而最壞的情況是有可能被執法部門用來追蹤抗議分子。

▲截至18日上午,至少有320萬人響應Instagram的「#10YearChallenge」活動。(圖/翻攝自Instagram)



有網友回應凱特的貼文,認為在「10年挑戰」熱潮前,網友早就自行上傳這些照片,這些社群軟體也本來就握有這些資料,凱特則反駁指,「貼上對比圖,有助於演算法分辨,並降低錯誤率。」

對此,Facebook也發表聲明,強調「十年挑戰」與該公司無關,而是用戶自己發起的活動,他們也更沒有從中獲得任何利益。Facebook也補充,他們的用戶是可以選擇關閉人面識別功能的。Instagram和Twitter則尚未做出回應。

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition