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14歲少女「帝王切開」產子　小孩生父竟是她「9歲弟弟」

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲ 日本出現多起未滿14歲就懷孕的例子，年紀最輕的小媽媽才10歲。（圖／取自pakutaso）

國際中心／綜合報導

隨著社會風氣日益開放，許多青少年也變得越來越早熟。日本討論區日前瘋傳一張「未滿14歲少女懷孕生子原因」統計表，其中年紀最輕的小媽媽竟然才年僅10歲，還有另一名14歲的少女，懷孕的原因竟然是因為與年僅9歲的弟弟發生性行為，引起網友熱議，直呼「才9、10歲而已，他們都知道自己在幹嘛嗎？」

從這張統計表可以看到， 19起「未滿14歲就懷孕生子」的案例中，年紀最大的小媽媽還在就讀國2，年紀最小的則是才就讀小學4年級。不過更令網友震驚的，是這些少女懷孕的理由，除了少部分是遭受性侵或性虐待外，竟然大多都是與認識的親友發生性行為所導致。她們有的是與父親，有的是與老師或家教，有的是與同學，甚至還有人是與自己才13歲的哥哥、甚至年僅9歲的弟弟上床。

▲網上瘋傳「未滿14歲少女懷孕生子原因」統計表，這些小媽媽懷孕的理由與年紀讓網友相當震驚 。（圖／翻攝自tensikaityou推特）

這張統計表讓網友全都難以置信，紛紛留言直呼「現在『小孩生小孩』要變成常態了？」、「她們才幾歲而已啊，這些跟她們發生關係的老師或家長會不會太扯」、「14歲的女生跟9歲的弟弟？弟弟知道自己在幹嘛嗎」、 「8歲就生實在太亂來了」、「看樣子我14歲的時候真得太單純了」、「很多起的原因都寫不明耶，會不會其實都是被性侵啊。」

另外，也有人發現幾乎所有小媽媽的生產方式都是「帝王切開」（即剖腹生），只有少數從事援交的少女才是「自然分娩」。他們推測，小媽媽們很可能是因為年紀太小，身體都還沒發育完全，無法自然產，所以只能剖腹。

由於這份統計表沒有詳細註明來源，還是有不少人懷疑它是否是真的，還是只是網友為了好玩捏造的表單。

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關鍵字：帝王切開,亂倫,日韓要聞

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