「你愛我就要給我啊！」　他與高中女友四度親熱被抓包

▲男子和未滿16歲女生發生性關係被判刑。（圖／達志／示意圖）

地方中心／桃園報導

一名廖姓男子和讀高中的女學生小美（化名）成為男女朋友後，在交往4個月期間共發生4次親密關係！後來被小美母親發現報警提告妨害性自主。桃園地院依4個和14歲以上未滿16歲女子性交的妨害性自主罪，判處廖姓男子6個月徒刑。

依判決書提到，廖男在審理時堅稱並無違反小美意願，而強迫發生性交行為。而小美接受檢察官訊問時陳稱，「在分手前，幾乎每個月都有1次他對我性交行為，地點除了在他住處外，還有在我房間，過程中他沒有打我、罵我，但是會說『你愛我就要給我啊』之話語，接著就直接發生性交行為，並無什麼特殊之處」。

法官調查發現，兩人發生性交行為地點是在廖男住處及小美房間內，若廖男確實違反小美意願而做出強制性交行為，那之後則小美應該會閃躲，又豈會讓對方到房間內，因此並非性侵，但他觸犯和14歲以上未滿16歲女子性交的妨害性自主罪

法官審酌廖男竟未克制情慾，而與少女發生性交行為，並影響對方身心正常發展，雖提出願以20萬元和解，但未獲對方接受和原諒，但念及他犯後坦承犯行，行為時年僅18歲，量處應執行有期徒刑6月。

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