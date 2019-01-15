「她偷了橡皮擦」小一男狠戳女同學下體　未滿14歲不予懲罰

大陸中心／綜合報道

甘肅寧縣一名8歲女孩於去年12月在校遭施暴，下體流血不止。趙姓女孩表示，老師因懷疑她偷了口紅，叫4名學生聯手毆打，期間，她被同學用教鞭猛戳下體，而校方稱是被男同學用掃把戳傷。寧縣官方15日發佈的通報認同校方說法並表示，該校校長和副校長被免職，涉事男學生因不滿14周歲不予處罰。

寧縣公安局和寧縣教育體育局15日通報調查情況稱，事發當天，班上馬某某（男，7周歲）、趙某某（男，6周歲），懷疑同班同學趙某某（女，8周歲）偷拿橡皮擦，並借一元（人民幣，下同）未還，二人對趙某某進行毆打，致其倒地，又將其褲子脫掉，用掃把對趙某某的下體進行亂打亂戳，導致下體受傷；因兩人年齡未滿14周歲，不予處罰，責令監護人嚴加管教，並依法承擔民事責任，校長、副校長被免職。

綜合陸媒報導，女孩下體受傷一事曾出現家屬和校方說法不同的情況。校方表示，女孩是被同班男同學用掃把戳傷。但按趙小妹和家屬稱，是語文老師認為趙小妹偷了自己一隻口紅，隨後叫趙奶奶到學校賠償幾百元，不料索賠無果。

趙小妹回憶稱，奶奶走後，老師不僅毆打她，還叫了4名同學一起動手，隨後同學把她的褲子脫掉，用教鞭戳捅她的下體，「老師就站在一旁看著。」之後，趙小妹出現了下體大出血，書包裡還裝滿了擦過血的衛生紙。

趙小妹的姑姑表示，醫生說女孩的子宮「給破壞了」；事後，校方曾說要給2萬元的賠償以求和解，但家人們並不同意，「老師也沒見面。我昨天給校長打電話，他說他不來（醫院），他不管。」

知情人士透露，趙小妹的家庭屬於當地精準扶貧戶，她的父親智力低於正常水平，母親也不知去向，爺爺奶奶已經70多歲。因家境不好，趙小妹長期在學校受到霸凌。

▲ 8歲女孩下體被戳傷 。（圖／翻攝自梨視頻）

《新京報》評論稱，按當地官方的通報，事件無疑頗多蹊蹺之處；一年級孩子之間打打鬧鬧、推推搡搡很正常，但把女同學的褲子扒下來，用掃把捅陰部這麼惡毒陰損的傷人的招數，是從哪裡學來的？其心理健康值得引起警醒。

報導還指出，在該事件中，有無教師虐待仍待查究，不宜妄斷，但跳出個案，不准虐待、毆打孩子無疑是教師職業的紅線，很多人擔心個別老師越過紅線，甚至變通著搞虐待，即自己不動手，教唆學生毆打學生，讓自己的手上不沾血，達到用暴力控制班級的目的；這類現象確實存在，也成了此事引發公眾擔心的現實基礎。

網友對官方通報抱有懷疑態度，認為該語文老師在內容中「神奇消失」，「一個猜測：把小孩推上台面頂罪，一來是未成年人保護法的庇佑，二來是保護學校各方人士的安全。」也有不少網友認為，未滿14歲不該成為洗脫罪行的「保護傘」，「六七歲的孩子就知道脫褲子戳下體，誰教的？」

▼官方通報內容。（圖／翻攝自微博）