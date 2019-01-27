波浪屋16店家響應　台東基督教醫院籌建癌症醫療大樓

▲波浪屋16店家響應東基籌建癌症醫療大樓募款活動 。（圖／記者楊均典翻攝）





▲陳子萱小妹妹(中)還帶著自己存了很久的豬撲滿，從台東最南端的達仁鄉要捐贈給東基。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東最夯新興熱門打卡拍照點TTstyle原創館，全館16個店家自27日起至3月3日止，共同發起「原創聚愛．送溫暖」波浪屋店家響應東基籌建癌症醫療大樓募款活動，其中1位陳子萱小妹妹還帶著自己存了很久的豬撲滿，從台東最南端的達仁鄉要捐贈給東基，場面溫馨感人。

有感於癌症治療對任何家庭來說，是很辛苦的事，尤其是對於醫療資源貧瘠的台東來說更是如此，身在台東的癌症病友們，往往必須歷經700多公里的路程，才能完成1次的治療，身為台東在地的1員，波浪屋的店家史無前例的共同籌辦了這次的籌建募款支持活動。

「原創聚愛．送溫暖」響應東基籌建癌症醫療大樓募款活動於27日下午溫馨登場，台東縣長饒慶鈴親自出席表達支持，並感謝16個店家發自內心的善舉，最特別的是陳子萱小妹妹還帶著自己存了很久的豬撲滿要捐給東基，讓人感動。

饒慶鈴表示，台東基督教醫院從2017年8月開始動工興建的「癌症醫療大樓」，整個癌症大樓的總籌募經費需要約4.5億元，但是目前仍然有約1.2億元的資金缺口，亟待各界一起發揮愛心支持籌建活動。