台中立委補選開出3分之1票桶　王義川暫時落後沈智慧

台中第5選區（北區、北屯區）立委補選27日登場，國民黨候選人沈智慧對上民進黨候選人王義川，更被外界視為「龍燕之爭」的延長賽，另有聯合黨林忠勝、無黨籍邱于珊，共4名候選人爭取名額。沈智慧總部自行立即開票，開票經40分，沈智慧以2萬9千票，遙遙領先王義川1萬9千票，差距達1萬票。