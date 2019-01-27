台中立委補選開出3分之1票桶　王義川暫時落後沈智慧

▲王義川競選總部陸續開票。（圖／記者李忠憲攝）
記者李忠憲／台中報導
台中市立委北區北屯區補選，27日投票，224個開票所在下午4點陸續開票。根據王義川總部公布的得票數統計，截至4點50分為止，王義川獲得9467票，沈智慧14845票，雙方差距5378票。
主持人說，目前已開出76個票桶，佔全部3分之1，票數稍微落後，但大家要有信心，迎接勝利。
下午4點不到，王義川競選總部就聚集不少民眾到場，關心開票結果。被問到是否有信心，民眾都說「當然有阿！」、「阿川一定會當選！」。
▲王義川競選總部陸續開票。（圖／記者李忠憲攝）
記者李忠憲／台中報導
台中市立委北區北屯區補選，27日投票，224個開票所在下午4點陸續開票。根據王義川總部公布的得票數統計，截至4點50分為止，王義川獲得9467票，沈智慧14845票，雙方差距5378票。
主持人說，目前已開出76個票桶，佔全部3分之1，票數稍微落後，但大家要有信心，迎接勝利。
下午4點不到，王義川競選總部就聚集不少民眾到場，關心開票結果。被問到是否有信心，民眾都說「當然有阿！」、「阿川一定會當選！」。
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