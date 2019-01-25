快訊／首例出爐！陸客「帶火腿腸」拒繳清20萬　3小時遭遣返飛回香港

▲違規攜帶火腿腸入境事件頻發！農委會升級防疫等級。（圖／資料照）



生活中心／高雄報導

全台防疫大升級，農委會玩真的！0時起實施入境未繳清罰鍰20萬元的外籍旅客，拒絕入境，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，25日晚間出現首例，從香港來台的一名30歲大陸籍旅客，搭乘港龍航空傍晚抵達高雄小港機場，因攜帶雞肉、豬肉的火腿腸0.12公斤，未主動申報，移送防檢局裁罰20萬元，不過他拒繳清罰款 ，已於當晚9時許搭機返港。

防檢局表示，該名香港的大陸籍旅客搭乘港龍航空 KA454航班，於傍晚6時左右抵達高雄小港機場，因攜帶「雞肉及豬肉成分火腿腸」0.12公斤未主動申報，遭關務署高雄關查獲，移送防檢局高雄分局，當場裁罰20萬元，火腿腸留存送檢。

▲農委會前主委林聰賢日前至小港機場視察。（圖／資料照）



因該名旅客未當場繳清罰款，依新措施已拒絕入境，並移由移民署國境事務大隊遣返出境，已經於25日晚間9時15分搭乘港龍航空KA457航班，返回香港。防檢局強調，該名旅客在未繳清罰款前，將不得再入境台灣。

應變中心說表示，自發生非洲豬瘟的國家違規攜帶豬肉類產品入境，因豬肉類產品有高度傳播疫病風險，經認定為違禁物，有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞，所以依據入出國及移民法第18條規定拒絕其入境．前述措施實施前已出境之未繳納罰鍰者，將由防檢局於繳納期及催繳期滿時，分別行文內政部移民署及外交部領事事務局，以辦理拒絕其再入境及簽證不予核發之事宜。

前項拒絕入境措施所稱之外來人口排除我國國民、取得居留身分及大陸地區人民停留期限達6個月以上者之人士，因為這些對象都能夠有效執行後續催繳及強制執行。

▼小港機場出現首例陸客遣返案。（圖／資料照）

