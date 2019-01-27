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大陸首位！　「怪物」徐燦榮登羽量級世界拳王

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▲中國第七位世界拳王挑戰者、職業拳手「怪物」徐燦。（圖／新浪體育）

▲中國第七位世界拳王挑戰者、職業拳手「怪物」徐燦。（圖／新浪體育）

記者蔡浩祥／綜合報導

世界拳王挑戰賽27日在美國休士頓舉辦，中國第七位世界拳王挑戰者、職業拳手「怪物」徐燦客場挑戰WBA世界現役126磅拳王波多黎各羅哈斯，與對方打滿12回合點數（117-111 ,116-112 , 118-110 ）擊敗羅哈斯奪得世界拳擊協會（WBA）羽量級世界拳王金腰帶

值得關注的是，徐燦的這場勝利，打破歐美拳手近年在該級別的長期壟斷，成為五年來第一位問鼎羽量級世界拳王的亞洲面孔

新浪體育報導，徐燦以117-111,116-112,118-110的碾壓性優勢，如願摘得WBA（世界拳擊協會）126磅羽量級的世界拳王金腰帶。

▲徐燦的這場勝利，成為五年來第一位問鼎羽量級世界拳王的亞洲面孔。（圖／新京報）

▲徐燦的這場勝利，成為五年來第一位問鼎羽量級世界拳王的亞洲面孔。（圖／新京報）

徐燦激動表示，自己從16歲開始練拳，夢想是拿到世界金腰帶，而今終於實現；不過，他也謙虛地說，拿到世界金腰帶不是終點，而是新的起點，因為之後還有更多強大的對手等著我。

現年24歲、出生於江西省資溪縣的徐燦，是中國M23戰隊的主力拳手，也被廣泛認為是中國拳擊界頭號天才拳手。22歲時，他的職業排名就已經穩居WBA世界第二，長期持有世界冠軍挑戰權。

本次在休士頓的出色表現，使徐燦終於圓夢世界拳王，並創造兩大紀錄：以24歲之齡，成為中國歷史上最年輕的世界拳王；也是世界拳壇整整10年以來，最年輕的羽量級世界拳王。

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關鍵字：世界拳王,徐燦,世界拳擊協會

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