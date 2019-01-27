快訊／藍綠夾殺白色力量　陳思宇自行宣布敗選

▲陳思宇發表敗選感言。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林、大同區立委補選27日登場，5人互爭的局面，包括民進黨的何志偉、被視為「柯家軍」陳思宇、全民無黨聯盟的陳源奇、國民黨的陳炳甫、無黨籍的王奕凱。開票從下午4點開始，中選會目前雖尚未對外公布結果，但陳思宇稍早已經自行宣布敗選，截至傍晚五點半，以未過萬票落敗。

北市立委補選戰延燒一個多月，將較過去補選選情冷，這次有柯家軍加入選戰對抗藍綠，讓選情加溫不少。陳思宇雖以柯家軍之姿投入選戰，甚至被評為台北市長柯文哲挑戰2020的試金石，但最終還是不敵民進黨對手何志偉，截至傍晚五點半票數未過一萬票，自行宣布敗選，最終結果尚待中選會公布。

陳思宇致詞時向勝選者表示恭喜，也感謝團隊成員一路上的陪伴，「思宇的努力不夠，所以這一次敗選，但也是一次深自檢討的機會，很多年輕朋友加入團隊，這也是他們第一份政治工作，我也會秉持阿北（台北市長柯文哲）告訴我們的，面對挫折不要放棄、秉持熱情繼續走下去。」

陳思宇強調，未來還是會繼續追隨柯文哲，讓白色力量可以繼續前進，「我是一個政治工作者，不管到哪，都部會抹滅我對政治的熱情，再一次由衷感謝，也希望未來政治人物繼續傾聽選民的聲音。」