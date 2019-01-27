高CP燒臘便當！斗六超級三寶飯「主菜滿出來」　網推佛心價：一張國父就有

▲這……CP值也太高了吧！（圖／翻攝自斗六人文社交圈）

網搜小組／綜合報導

現在什麼都漲價，如果能吃上一個俗擱大碗的便當，就已經是日常小確幸了。一名網友在臉書公開社團《斗六人文社交圈》貼文，分享當地一間燒臘便當，不僅是「超級三寶飯」，料多到看不到底下白飯，而且只要100塊。超高CP值讓其他人驚呼「老闆太佛心」、「可惡！台北人想吃惹」、「這價錢……太可以了」。

原PO貼出照片，文中直誇「這便當CP值超高……不推薦一下怎麼可以……超級三寶飯……料多到連飯都看不到……只要100大洋」，並透露這間位在斗六西市場中。有網友補上菜單，不只超級三寶飯CP值高，其他便當價格也相當平價，脆皮烤鴨、脆皮燒肉、蜜汁叉燒都是70元，豉油雞腿、雙拼都是80元，另外炒麵、炒粿條一份也只要50元。

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▲看看那個肉……好想吃啊！（圖／翻攝自斗六人文社交圈）

看到照片後，網友紛紛喊餓「我已經買好幾次了～可以不要再廣告了嗎？已經要排很久的隊了也」、「這個好，太豐富了，高CP值」、「椰漿飯也超推哦可加肉」、「地表最強三寶飯」、「不可能吧？在台北可能要300了」、「台北人覺得羨慕哈哈哈」、「在這高物價的年代，這簡直是佛心價耶」。

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▼連價格都超親民。（圖／翻攝自斗六人文社交圈）