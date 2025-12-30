　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

綠營「1句話」打槍軍人加薪！Cheap傻眼：今年最離譜情勒

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲示意圖，與本文無關。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨團幹事長鍾佳濱今（30）日針對國軍待遇與軍備預算發表看法，強調軍隊保家衛國靠的是軍人素質與精良武器，而非僅靠薪水，並直言「只有僱傭兵才是看著酬勞去打仗。」對此，網紅Cheap發文抨擊，表示這是最離譜的情勒，不僅羞辱了全世界的職業軍人，更忽視合理待遇才是戰力的基礎。

鍾佳濱：保家衛國靠使命感　非僅看薪水

面對國民黨團要求，行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，及執行停砍年金。鍾佳濱直言，軍隊能否發揮戰力，核心在於軍人素質及武器精良程度，「只有僱傭兵才是看著酬勞去打仗。」

他指出，民進黨團一向肯定國軍努力並持續提升其待遇；但目前國家面臨的真正挑戰，是兩岸情勢升溫下，我方是否有足夠的軍備因應對岸挑釁。

鍾佳濱也強調，「軍人本身對於國家的使命，我們給他充足的待遇和條件，還有精良的武器，能夠對敵外威脅適度回應，這才是必要的。」

Cheap火力全開：今年最離譜的情勒

「這是罵了全世界的職業軍人！」Cheap認為，在現代募兵制體系下，軍人是一項專業的職業選擇，官兵同樣需要繳房貸、養小孩，不能要求軍人一邊當英雄，一邊啃饅頭；他也以馬斯洛需求層次理論指出，生存與金錢是最基本需求，若連生活待遇都無法令人滿意，奢談愛國榮譽感只是「講幹話」。

他進一步分析道，鍾佳濱將「看重薪水」等同於「傭兵」，是邏輯謬誤。美軍薪資福利優渥，但沒人會說美軍是戰力不強的傭兵；還有像瑞士傭兵或現代瓦格納集團，其戰力與忠誠度往往極高，「看酬勞跟忠誠、戰力完全不衝突。」

Cheap認為，從政治戰略角度看，民進黨反對在野黨主導加薪案是可以理解的，但卻選擇了最糟糕的論點，他大可批評國民黨破壞財政規劃，而非選擇羞辱想爭取加薪的職業軍人。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

「寒流機率偏高」圖看跨年後跌到10℃

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

台中人快看！現金補助5千買廚餘機

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

王世堅挺雙城論壇　蔣萬安連8度謝謝回應

台北市長蔣萬安才剛從上海雙城論壇回台，隔天解放軍隨即宣布圍台軍演，讓民進黨立委紛紛諷刺，「中國給蔣萬安帶回的伴手禮？」沒有什麼「雙城好，兩岸好」。不過，號稱「蔣師」的綠委王世堅今（30日）則出聲緩頰，蔣萬安代表台北去跟上海做城市之間的交流，這次他做的剛剛好，所以不會把中共要不要軍演，變成蔣萬安這次去有沒有達到的效果。蔣萬安下午被問到王世堅相挺一事，蔣連稱8個謝謝，並無正面回應。

藍白持續拒審國防特別預算　綠曝程序：完全沒有道理

中共軍演近逼！程委會再卡國防預算　藍推人民直接罷免正副總統

林濁水分析民調：民進黨兩年的憲政戰略必須反省　不調整前景堪慮

稱幽靈連署遭追殺　藍成立司法律師團護黨工

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

