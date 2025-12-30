綠營「1句話」打槍軍人加薪！Cheap傻眼：今年最離譜情勒

▲示意圖，與本文無關。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨團幹事長鍾佳濱今（30）日針對國軍待遇與軍備預算發表看法，強調軍隊保家衛國靠的是軍人素質與精良武器，而非僅靠薪水，並直言「只有僱傭兵才是看著酬勞去打仗。」對此，網紅Cheap發文抨擊，表示這是最離譜的情勒，不僅羞辱了全世界的職業軍人，更忽視合理待遇才是戰力的基礎。

鍾佳濱：保家衛國靠使命感 非僅看薪水

面對國民黨團要求，行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，及執行停砍年金。鍾佳濱直言，軍隊能否發揮戰力，核心在於軍人素質及武器精良程度，「只有僱傭兵才是看著酬勞去打仗。」

他指出，民進黨團一向肯定國軍努力並持續提升其待遇；但目前國家面臨的真正挑戰，是兩岸情勢升溫下，我方是否有足夠的軍備因應對岸挑釁。

鍾佳濱也強調，「軍人本身對於國家的使命，我們給他充足的待遇和條件，還有精良的武器，能夠對敵外威脅適度回應，這才是必要的。」

Cheap火力全開：今年最離譜的情勒

「這是罵了全世界的職業軍人！」Cheap認為，在現代募兵制體系下，軍人是一項專業的職業選擇，官兵同樣需要繳房貸、養小孩，不能要求軍人一邊當英雄，一邊啃饅頭；他也以馬斯洛需求層次理論指出，生存與金錢是最基本需求，若連生活待遇都無法令人滿意，奢談愛國榮譽感只是「講幹話」。

他進一步分析道，鍾佳濱將「看重薪水」等同於「傭兵」，是邏輯謬誤。美軍薪資福利優渥，但沒人會說美軍是戰力不強的傭兵；還有像瑞士傭兵或現代瓦格納集團，其戰力與忠誠度往往極高，「看酬勞跟忠誠、戰力完全不衝突。」

Cheap認為，從政治戰略角度看，民進黨反對在野黨主導加薪案是可以理解的，但卻選擇了最糟糕的論點，他大可批評國民黨破壞財政規劃，而非選擇羞辱想爭取加薪的職業軍人。