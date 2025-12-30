中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

記者蘇靖宸／台北報導

中共「正義使命-2025」圍台軍演今（30日）進行實彈射擊，國防部指出，掌握到共軍分2波次共發射27枚多管火箭彈，其中10枚落在24跟12海浬之間，且此次落點的確比過往演習更接近台灣陸地。只是國防部也坦言，「我沒有辦法知道說它大概會落在哪」，但國軍運用各類系統做交叉比對，會得到一個比較精確的落彈位置，盡可能的來掌握。

▲國防部情次室次長謝日升中將。（圖／記者周宸亘攝）

針對中共圍台軍演，國防部30日下午5時半召開臨時記者會，公布今零時起至下午3時，偵獲71架次共機（35架次逾越中線進入北部、中部及西南空域）、共艦13艘（11艘進入24鄰接區）、15艘海警公務船（含外離島，其中8艘進入鄰接區）、西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；實彈射擊方面，國防部掌握上午9時至下午1時間，共軍由福建平潭、石獅向我北部、西南海域射擊27枚多管火箭。

▲國防部統計中共30日對台軍演資訊。（圖／記者蘇靖宸攝）

國防部情次室次長謝日升中將指出，國軍掌握到共軍分2波次發射火箭彈，第一波次是早上9時自福建平潭射擊17枚，彈落區在基隆東北方大概70海浬，第二波次是下午1時間，約從石獅位置發射10枚，彈落區在台南的西方約50海浬，「那的確在24跟12海浬之間（鄰接區內）」，這是系統比對出來的彈落區，儘管兩波次火箭彈皆沒有飛越台灣上空，不過這次的落點的確是比過往更接近台灣陸地。

但有無偵測到中國火箭軍在這次演習中使用東風飛彈？謝日升表示，確實有掌握到相關部隊的活動，但沒有射擊東風飛彈，細節礙於情報需要，沒有辦法做詳細的報告。

媒體追問，共軍微博有發佈火箭彈落點的影片，國軍有沒有類似的影片？國軍說落彈區是後續比對才確定，是否代表我方沒有辦法預判中共的落彈區嗎？還是有其他的考量？謝日升說，「他選擇他自己要打的位置，不是我們」，壞人要做壞事，是由對方來選擇在哪邊呈現畫面，「我沒有辦法知道說它大概會落在哪，但我只能在那個周圍把我的兵力、還有所有的系統，通通都備便，那盡可能的來掌握」。

謝日升表示，彈落部分，國軍的確要運用各類的系統來做彈著比對，的確是要有一段時間，但他要說的是，飛彈飛行速度非常快，在各種系統的交叉比對下，會得到一個比較精確的位置。

「我還是要用比較這兩個字」。謝日升強調，中共早就已計劃好把飛彈打在這位置，禁止所有的航空器跟船舶進入到那些區域，所以可以做畫面呈現，但國軍沒有多餘心力去顧慮到中共刻意要製造的事實，他也要藉請國人體諒，國軍盡最大的努力，把所能夠掌握的一切充分掌握。

對於共軍飛彈落入我鄰接區是否達到發布防空警報的程度，國防部作計室次長連志威中將說，國軍在突發狀況處置規定裡已經有明確發放防空警報的規範，會依不同情境有發放標準；針對此次火箭或是導彈有兩種情況， 一者是如果飛越領空，授權空軍空作部指揮官，運用空中威脅告警系統來發放手機簡訊；另者，是研判落點會危害台灣本島及澎湖地區的時，同樣授權空作部指揮官發放防空警報，同時間也採空中威脅告警系統來發放手機簡訊，並且回報各級長官以及通報部隊進行必要的應處。

▼國防部作計室次長連志威中將。（圖／記者周宸亘攝）