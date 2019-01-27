台灣大「PM2.5偵測器」動手玩　便攜/高CP的個人IoT裝置

▲台灣大PM2.5偵測器。（圖／記者邱倢芯攝）



記者邱倢芯／台北報導

現代人的健康意識抬頭，人人都開始關心自己所呼吸的空氣品質究竟孰好孰壞，除了可以每天查看環保署的空氣品質監測網外，現在你又多了另一項，且更加貼身的選擇—台灣大myAir攜帶型雷射PM2.5偵測器。

根據台灣大官方指出，此一產品可提供超標危害提醒、智慧自動偵測、歷史追蹤分析，以及雲端連線等服務。

不過，此個人物聯網產品的偵測功能是否準確呢？《ETtoday新聞雲》記者實際帶著PM2.5偵測器在居家環境、大馬路上、辦公室，以及戶外吸菸區等地測試，發現此一PM2.5偵測器的確可快速地判斷、呈現出該區域的空氣品質狀況究竟是良好、普通、對敏感族群不健康、不健康，抑或是對人體有害。



▲在車多的大馬路上在按下偵測器測量鍵後，偵測器上方的燈直接顯示紅色、數值飆高。（圖／記者邱倢芯攝）

不過還是得來簡單介紹一下PM2.5偵測器的配備與硬體規格。

盒中包含了PM2.5偵測器本體、Micro USB充電線、說明書，以及主機吊繩；吊繩可綁於偵測器上側的掛孔，以利使用者隨身攜帶。

偵測器尺寸為41 x 78.2 x 16.6 mm，重量約58.5公克，大小就跟一張名片差不多，讓你無論在家中、室外都可以輕鬆攜帶。



機身的左側有一排入風口，在按下右側測量鍵後，僅需要30秒即可快速測出當下環境的空氣品質指數，不過要注意的是，操作時勿能「緊握」機身，因為手掌有可能會擋到入風口，導致測量結果不準確。

單機使用快速方便 連線模式紀錄生長期生活

此一偵測器有兩種使用模式，如果使用者只是想了解當下環境的空氣品質（例如進入到室內後，究竟是否需要開窗等判定建議等），那麼只需單機使用即可。

但若是想長期紀錄生活環境的空氣品質，那麼你也可以選擇將裝置與手機連線。使用者可以下載myAir App，並與台灣大建立myAir的雲端服務，並透過藍牙連線的方式，對接兩台裝置。透過連線，使用者就可以隨時隨地記錄自己生活環境的空氣品質。

且App能自動計算出用戶個人的PM2.5年曝露平均值及超標天數，以提供用戶整體建議外，也能提供個人PM2.5曝露程度的趨勢圖表及生活地圖。



此一PM2.5偵測器的單機價格為2,490元，可搭配台灣大的電信資費方案選購；不過在2月15日前，台灣大哥大用戶也可在myfone直營門巿以1,890元的優惠價格購買單機。

最後要注意的是，台灣大此次所推出的PM2.5偵測器僅有空品監測功能，並非隨身型的空氣清淨器。