微信尾牙人手一台iPhone XS MAX　張小龍：下周還有更大獎

▲微信年會每個員工均收到一台iPhone XS MAX（512G）。（圖／微信事業群官方帳號）



大陸中心／綜合報導

儘管2018年的整體形勢不好，各家公司都在裁員或做調整，騰訊股價也持續下跌，但微信員工這次的年終獎金還是很值得期待。微信25日在廣州舉辦年會活動，發給全體員工1888元至5888元人民幣（約新台幣8573元至26,736元）的隨機紅包，更令人羨慕的是「每人還送一台iPhone XS MAX（512G）」。有關「年終獎金」的消息不斷出現在新聞版面，對此，騰訊進階副總裁張小龍說，「下周的（年終）獎金會讓大家更有感觸」，似乎是要等到最後關頭才揭曉答案。

▲微信年會上，騰訊進階副總裁張小龍對員工賣關子。（圖／雷帝網）



綜合陸媒報導，騰訊進階副總裁張小龍對微信員工說，「年底的禮包是什麼並不重要，獎金包多一點才重要，今年離職的人特別多，所以留下來的人就更加珍貴；我給大家一個大大的驚喜，我相信下周的獎金包會有感悟。」

張小龍指出，微信今年除了正常的獎金外，還有一個增長部分作為大家的獎金包，「我們是第一個獲得這個政策的BG（業務團隊），感覺Pony（馬化騰）、Martin（劉熾平）的支持，具體我就不跟大家說了，怕嚇到大家。」

▲騰訊公關總監張軍在微博上闢謠。（圖／張軍微博）



隨後在25日晚間，網路就開始流傳微信某部門年終獎金全額20億元人民幣（約新台幣90.8億元）、人均280萬元人民幣（約新台幣1271萬元）的傳言。對此，騰訊公關總監張軍在微博上回應，「今天朋友圈裡都在為微信員工的年終獎操心，小夥伴立馬去查銀行卡了，哈哈。But，別激動，我要告訴大家的是，年終獎有增長是真，多少不知道，還沒到發的時候呢。人均280萬（人民幣）？那是不可能的，醒一醒。」

張軍上述這番話不知打破了多少人的幻想，不過，根據以往騰訊發布年終獎金的慣例來看，或許真的可以期待一下，騰訊曾為2017年業績好的部門發放了24至48個月的薪水作為年終獎金；在騰訊18周年慶上，馬化騰為在職員工、離職員工、外包人員及公司服務人員總計發出了3000萬元人民幣（約新台幣1.36億元）的微信紅包，同時還給每位在職員工每人300股的騰訊股票。