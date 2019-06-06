今年新iPhone將比去年貴！　外媒爆售價調漲關鍵原因

▲ 2019新iPhone。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）



科技中心／綜合報導

隨著智慧型手機功能越來越強大、完善，也必須要有更多內存空間支援檔案儲存，現在有越來越多品牌將旗艦機種的最基本儲存空間從64GB升級至128GB，就連蘋果也要追隨這趨勢，然而這也就代表—iPhone的最低價格又要再往上升。

據外媒GSMArena報導，許多旗艦機種正在轉向128GB基本存儲發展，而2019年的新iPhone也可能會跟隨這種模式。目前的iPhone XR與iPhone XS系列型號最小的儲存空間皆為64GB，三支手機基本起跳價iPhone XR 64GB為26900元、iPhone XS 64GB為35900元、iPhone XS Max 64GB則為39900元。

另一方面，目前iPhone XR、 iPhone XS與iPhone XS Max，皆提供三種不同規格選擇，iPhone XR有64GB、128GB、256GB；iPhone XS與iPhone XS Max則是從64GB開始，後直接跳256GB、512GB，沒有128GB的中低等容量選擇，而iPhone XS 256GB的價格也直接突破了4萬，最貴的iPhone XS Max 512GB更要價52900元。

據報導，包括高級的iPhone和平價版的XR型號，都可能會延續這種模式，GSMArena指出，基本儲存空間的增加，可能意味著或許可以期待新iPhone會擁有1TB的存儲空間。

根據先前報導，新的iPhone將有一個方形攝像頭凸起設計，並包含三鏡頭；XR則是有相同設計，但僅有雙鏡頭。雖不能確定這些會是真的，但是依照近期曝光的消息來看，今年的iPhone的確很有可能是這種設計。