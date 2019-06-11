從善如流？新iPhone擬棄Lightning改採Type-C

▲新iPhone連接埠可能採用USB Type-C。（圖／翻攝Twitter）

科技中心／綜合報導

新iPhone的連接埠將採用Lightning還是USB Type-C一直是外界所關注的焦點，據最新曝光的iOS 13測試版介面，新iPhone連接埠採用USB Type-C的可能性大增。

Lightning連接埠首次登場是在2012年發表的iPhone 5，取代了原先的30針Dock接頭，截至目前為止，有數十款蘋果設備採用Lightning連接埠。但去年所發表的全新iPad Pro，正式將Lightning連接埠捨棄，改採用USB Type-C，因此，外界紛紛猜測今年的新iPhone是否同樣會採用USB Type-C連接埠。

▲iPhone。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

外電報導指出，推特用戶Raphael Mouton近期發出一張照片表示，iOS 13測試版介面出現USB Type-C線材連結電腦的畫面，這樣的消息讓新iPhone連接埠採用USB Type-C的可能性大增。其實USB Type-C已經廣泛在Android設備上被使用，若是新iPhone真的採用USB Type-C連接埠，兩大手機作業系統的用戶未來線材將能通用，生活上也更加方便。