洪孟楷讚韓國瑜「三好一公道」　上任滿月民調滿意度肯定高

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任滿一個月，打出「發大財」的政績牌，受到各界矚目。國民黨文傳會副主委洪孟楷則讚韓國瑜表現可用「三好一公道」總結，並大膽預測民調滿意度一定會高。

洪孟楷投書媒體表示，韓國瑜讓人驚艷，且繳交出亮眼的精彩成績單。首先第一好「觀念好」，「零政治拼經濟」是韓國瑜的最高戰略，因為他知道在南部地區，如果打成藍綠對決，那麼國民黨勝少敗多，這是基本盤的弱項，所以絕不要陷入以己之短攻彼之長的矛盾。而拼全民經濟讓高雄市民發大財，這才是韓市長想推動的目標，也是過去一個月高雄市府上下動起來的首要任務。

第二好，是效率好，洪孟楷提到，五千個道路坑洞是高雄人永遠的痛，因為那代表著隱藏的五千個弊案、偷工減料的證據。韓國瑜重用工務專業的李四川副市長，夜間視察、白天緊盯，把道路品質提升不只一個層次，因為夠專業，所以能夠監督業者的所作為。

第三好，是態度好，洪孟楷指出，韓國瑜當上市長後仍然是那位熟悉的韓國瑜，依舊是妙語如珠、態度謙和的賣菜郎，無論是接受媒體訪問、或是市議會質詢答辯，與選前的態度並沒有太多相差，就是那位可以隨時袖子捲起、路邊一坐就暢所欲言的最強菜販。

洪孟楷認為，韓國瑜的「觀念好、效率好、態度好」，「伴隨而來就是滿意度高肯定的公道」，因此，如有媒體近期內要做民調，無論是調查六都市長滿意度、或是22縣市長支持度等，「韓國瑜即便沒有第一、也絕對是前段班領先群。」

洪孟楷大讚韓國瑜，能步步實現政見，並且讓民眾立馬有感政黨輪替的好處，這樣的執政團隊，民調不好也難。

▲韓國瑜監工道路施工。（圖／高雄市政府）