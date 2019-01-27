金髮妹張眼就看到「裸體+胸部狂晃」超崩潰！每天看3部謎片治療

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▲▼患有純強迫症的英國女卡特萊特（Rose Cartwright）。（圖／翻攝自IG／rosecartwright___）

▲患有純強迫症的卡特萊特，不管看到甚麼都變色情影像。（圖／翻攝自IG／rosecartwright___）

記者錢玉紘／綜合報導

英國的正妹卡特萊特（Rose Cartwright）患有非常嚴重的「純強迫症」（purely obsessional OCD，或稱pure O），她每天一張看眼，看到的都是各種性暗示、性器官，甚至無時無刻都想向別人在裸體。其實這個症狀讓他非常的困擾，甚至一度想自殺解決。

卡特萊特平常看起來就和一般人沒什麼不同，甚至微笑時感覺很平靜，但她其實滿腦子理想的都是陰道、裸體的色情圖像。她在15歲的時候首度這個奇怪的症狀，當時她正在跟家人吃晚餐，沒想到她滿腦想的都是裸體孩子，在這之後，症狀越變越嚴重，她不斷想像身旁所有人都是裸體，看電視的時候也會在背景上看到一堆陰道。

到了17的時候，她跟自己的好姊妹一起出遊，但在腦子裡面卻一直想向對方裸體晃胸部的畫面，當晚她為了想靜下心，看了野外實境節目，但當攝影機拍到一個山洞時，畫面在她腦中自動變成巨大的陰部。這樣的症狀讓卡特萊特非常困擾，常常懷疑自己是不是戀童癖或是女同志。

▲▼患有純強迫症的英國女卡特萊特（Rose Cartwright）。（圖／翻攝自IG／rosecartwright___）

▲卡特萊特講出自己的故事，希望幫助更多人。（圖／翻攝自IG／rosecartwright___）

揮之不去的想法和裸體讓她越來越焦慮，甚至在20歲的時候，卡特萊特從大學退學，甚至曾想要自殺，來了結這些可怕的想法。幸好之後她在網路上發現了「pure O」的症狀介紹，讀了之後發現跟自己的很類似，「這證明了我並不是恐同或是戀童癖，只是生病了而已」。

之後，卡特萊特尋求專業治療師的幫助。一開始，醫師開的治療方式就是要求卡特萊特一天要看3次A片，讓她接觸更多腦海內的廠警，直到原本對於自我懷疑等的焦慮消失。

現在，卡特萊特將自己的經驗寫成書，她提到，「pure O已經占據了我的生活，而且可能永遠都無法完全治好，但我已經開始學著喜歡它，在它的小世界裡，可能還藏著許多大智慧」。英國頻道「Channel 4」也將她的故事改編成電視劇，分享給更多人知道，卡特萊特也希望更多人了解這個罕見的症狀，並幫助更多受同樣疾病所苦的患者。

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關鍵字：強迫症,OCD,pure O,Rose Cartwright

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