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有溫度面銷+電話網路便捷　雙軌行銷台灣保險滲透度世界第一

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▲▼安聯人壽業務員蕭立菁於香蕉園使用Allianz Discover安聯i探索數位工具，現場為保戶辦妥投保事項。（圖／安聯人壽提供）

▲安聯人壽業務員蕭立菁於香蕉園使用Allianz Discover安聯i探索數位工具，現場為保戶辦妥投保事項。（圖／安聯人壽提供）

記者李蕙璇／台北報導

保險業銷售不僅有傳統業務員大軍部隊、DM直效行銷到電視電話推廣，4年前也開辦網路投保，甚至還有業者跟進日本保險店舖經驗開設人生設計所，都是結合「有溫度的面對面說明保單」與「媒介科技便利」推廣保險生活息息相關性，也讓我國保險滲透度居世界第一。

這四年來保險業務通路消長變化明顯，除了銀行通路市占率逐漸提高，保經保代也是穩定成長，而網路投保在2018年再傳捷報，總保費收入28.65億元較2017年成長2.26倍，其中壽險業以利變年金險最受歡迎，產險業則是汽車險銷售最高。

▼實踐大學創新創業技術研發中心專為產險公司設計出的智能小安聊天機器人，結合QRcode掃描加入會員做網路投保。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼實踐大學創新創業技術研發中心專為產險公司設計出的智能小安聊天機器人，結合QRcode掃描加入會員做網路投保。（圖／記者李蕙璇攝）

壽險業光是去年一整年網路投保業績突破18億元，較2017年成長174%，除了拜網路投保快速便利等投保優勢之賜，還因為愈來愈多民眾知道可以上網買保單，享受充分自主性，連帶提高接受度的影響。

產險業去年在網路投保聯手合賣出10.65億元，除了汽車險仍居第一名，約占4.8億元，年成長6成之外，8家產險陸續運用區塊鏈等金融科技服務，在旅遊不便險中的「班機延誤」一項可免提供航空公司開具的班機延誤證明，加速理賠流程，也促使旅平險、旅綜險等較去年成長了9成、保費收入占2.03億元。

▼明台產險為網路投保的保戶開辦快速理賠通知服務，只要班機延誤3小時，免開班機延誤證明，即可獲得理賠。（圖／明台產險提供）▲▼明台產險今年2月1日起為網路投保的保戶開辦快速理賠通知服務，只要班機延誤3小時，免開班機延誤證明，即可獲得理賠。（圖／明台產險提供）

現已開辦網路投保的產壽險公司共31家，壽險16家、產險15家。像是國內據點延伸至偏鄉地區最多的中華郵政簡易壽險，以及香港來台灣拓展的富衛保經等，都積極準備籌設網路投保事宜，待保險局審查通過可大顯身手。投資型保單則目前是無法於網路上投保購得。

而國內人壽及保經公司開始引進日本保險店鋪的經驗，從火車站、市場到辦公區大樓紛設實體店，結合數位設備擁抱人群，與銀行業、證券業減少分行的做法反其道而行。

▼新光人壽推展保險小舖的人生設計所中的諮詢區 。（圖／新光人壽提供）▲▼新光人壽推展保險小舖的人生設計所中的諮詢區 。（圖／新光人壽提供）

其中，新光人壽透過新品牌「LIFE Lab.人生設計所」保險小舖擁抱人群。開幕7個多月來預約諮詢人次超過百餘人，而成交率已達16%較預期高，顯見在金融推展創新科技AI數位機器人同時，也還是需要人與人見面說話溫度了解深層保險需求。

保險業者仍持續透過電話、DM、網路等媒介推廣保險觀念，再透過業務員與民眾說明保單，也都是充分將這一分「有人的溫度」保險業加上科技便捷，讓國人多元化接觸保險知識。

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