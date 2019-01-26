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中華華夏農經協會：台灣農特產品賣出去　農民把錢賺進來

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▲中華華夏農經協會：台灣農特產品賣出去　農民把錢賺進來▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲中華華夏農經協會理事長蘇清泉檢視鳳梨生長狀況。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中華華夏農經協會協助台灣農民，將柳丁、鳳梨等台灣優質水果銷往大陸北京等地區，昨25日再次裝櫃啟航，和韓國瑜一樣努力「貨賣得出去， 把錢賺進來」，讓農民發大財。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，在擔任立委時，也出任全國醫師聯合會理事長，和日本、大陸等國醫界人士進行密集交流，建立合作關係。

▲中華華夏農經協會：台灣農特產品賣出去　農民把錢賺進來▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林育先（左一）ˍ、蘇清泉（左二）等人到鳳梨園檢視鳳梨▼裝櫃啟航

▲中華華夏農經協會：台灣農特產品賣出去　農民把錢賺進來▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

2016年，兩岸關係急凍，為協助台灣農漁特產品能繼續銷往大陸，蘇清泉成立中華華夏農經協會，出任理事長，國民黨屏東縣黨部前書記長林育先也擔任理事，推動各縣市兩岸農業發展與經貿交流，結合各地農會、合作社、產銷班，透過台灣農資公司報關出口，將台灣的優質農產品銷往大陸。因應大陸藍八縣的政治氛圍，將協會地址登記在南投。

▲中華華夏農經協會：台灣農特產品賣出去　農民把錢賺進來▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲檢視柳丁。

這兩年來積極協助將台灣各縣市農漁特產品銷往大陸，去年香蕉滯銷，也運用關係，讓大陸購買台灣香蕉。

2019年以來，經蘇清泉努力，已將屏東鳳梨、蓮霧與台東釋迦、雲林等地柳丁等優質水果近兩箱，總產值近一千萬元新台幣，銷往大陸北京、上海、華東地區、福建廈門等地區，幫助農友大大提高收益。

25日，裝載的柳丁等水果又封櫃啟航，銷往大陸，讓農友很窩心。蘇清泉長表示，將更積極爭取兩岸與海外的訂單，讓台灣優質農漁產品賣出去，幫助農友把錢賺進來！

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關鍵字：中華華夏農經協會,蘇清泉,林育先,台灣,水果

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