　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前之夜致詞落淚　陳思宇再轟對手：面對質疑請公開講清楚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

台北市士林大同區立委補選前最後一天，「柯家軍」陳思宇26日晚間在士林紙廠前舉辦選前之夜，在致詞時回想到一個月來的種種，幾度哽咽落淚，現場不少支持者也受到感染跟著掉淚。陳思宇說，從來都不覺得發生在自己身上的事情是簡單的事，選舉過程中也一度擋不住壓力和父母鬧脾氣，「我想我真的撐過來了」；陳也質疑對手，為什麼每每遭受質疑時都覺得攻擊，「為什麼？我想問，當你被質疑的時候，難道你就不能公開透明把自己的問題講清楚嗎？」

▲▼立法委員候選人陳思宇選前之夜，台北市長柯文哲替陳思宇站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳思宇選前之夜，台北市長柯文哲替陳思宇站台。（圖／記者林敬旻攝）

「其實今天是這個選戰從我一個月前1225辭職那刻開始的第一個選戰，也是我人生中很大的挑戰。」陳思宇哽咽表示，從答應柯市長要接下這個任務的時候，當下還是抱著很大很大的希望，也相信一定可以做到，所以就拿著勇氣、帶著勇敢接下這任務，「直到今天是投票的前一天，說真的我一點都不後悔。」

▲▼立法委員候選人陳思宇選前之夜，陳思宇進場並致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳思宇致詞時激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

陳思宇說，要謝謝站在我身後的志工，還有我的爸爸媽媽以及陪著我度過這一個月的所有好朋友，這一個月來我們是用什麼樣的心情勇什麼樣的一個堅定再做這選舉，也許一開始的起手式是跌跌撞撞，承受了很多各種不同的語言打擊還有網路上的霸凌，「那一刻開始我有一點懷疑人生，我甚至再那一刻還在家裡跟我爸媽鬧了一下脾氣，我想我真的撐過來了，撐到站到最後一天的約定。」

陳思宇表示，從來都不覺得發生在我身上的事情是簡單的事，「雖然很多人覺得我是政二代，我也真的是政二代」，但我覺得所有事情都是挑戰，從我接下觀光傳播局長任務，那時候是燈節只剩下一個月約還沒有簽好，「開幕前一天站在北門前面，眼淚比現在還深，因為我們的光雕出了問題，我跟我的同仁站在那邊站到凌晨4點，就為了要把燈節開幕的時候可以讓大家看到最完美的一面，所以我堅持在那邊堅持等到從台中上來的投影機」。但因為這樣的堅持，讓去年的燈節創下350萬人次的紀錄。

「我跟柯市長愈到選舉的時候都被質疑你的政績是什麼，你到底做了什麼。」陳思宇說，因為我們被放大檢視，每個人就像市長講的被用放大鏡看待，「大家看著我們不是希望你做出什麼，而是希望你被抓到你做錯什麼，所以在這後面我們努力的做，讓台北市再去年11月獲得CNN全球旅遊最佳城市的17名。」

▲▼立法委員候選人陳思宇選前之夜，市議員陳建銘上台致詞並質疑何志偉賄選。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法委員候選人陳思宇選前之夜，市議員陳建銘上台致詞並質疑何志偉賄選。（圖／記者林敬旻攝）

陳思宇說，這次選舉自己的初衷，是因為在觀傳局發現非常多的事情不是地方政府可解決的，「這些年來，我們真的有立委在院會幫我們講話嗎？從來沒有，包含去年我發現旅遊補助排除台北、桃園、新竹，在那一剎那其實我真的很無助，因為我一直跟同仁說要站出來爭取，大家要回來，台北市因為這補助轉單效應業績直接掉4成，有任何一個立委站出來幫他們講話嗎？沒有。」

而陳思宇也不忘批評對手，當自己大聲疾呼公開透明的時候，總是有人再覺得是再批評別人，「難道公開透明不是最基本的原則嗎？為什麼每個質疑別人都覺得是攻擊？為什麼？我想問，當你被質疑的時候難道你就不能公開透明把自己的問題講清楚嗎？為什麼總是覺得別人再抹黑你？這就是現在社會對政治人物的不信任感，思宇想要站出來要為新的政治文化建立的標準。」

最後陳思宇說，就算我們在這次選舉海報一頁一頁被撕下來、有志工被尾隨、參加活動被暴力攻擊，種種下來其實團隊都受到非常多的委屈，「我們沒有資源，但是我們有的是大家，所以我要再次拜託大家，你們都是我最好的後盾，也希望大家可以在今天晚是10點前最後的機會，拜託大家盡量把思宇的文宣推薦出去。」

ET快訊
SJ來台見這點變了：有點失望！　主持人秒解釋原因
離婚4個月…鄭人碩認追小薰！女方：感受到溫暖

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,陳思宇,何志偉,陳炳甫,國民黨,民進黨

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「馬祖海龍王」前兩棲連長毛守義過世　享壽90歲告別傳奇一生

立委補選白綠激鬥　陳建銘赴北檢控何志偉賄選

補選衝刺挺子弟兵　柯文哲：3個人我都認識，陳思宇比較好

選前之夜致詞落淚　陳思宇再轟對手：面對質疑請公開講清楚

柯文哲選總統？他2點嗆柯粉　拿「諧星」提醒：這樣了解嗎？

蘇貞昌訪東門市場　青創新據點「白天市場晚上居酒屋」

林佳龍、賴清德力挺王義川：讓最有活力的人進入立法院

口譯哥視角／ 藍營「華府窗口」　陪同候選人訪美經驗談

就職滿月走春發紅包　韓國瑜歌詞祝福「今年一定會好過」

賴正鎰有意在高雄蓋涵碧樓　韓國瑜笑回應：可叫韓冰樓嗎

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

「馬祖海龍王」前兩棲連長毛守義過世　享壽90歲告別傳奇一生

立委補選白綠激鬥　陳建銘赴北檢控何志偉賄選

補選衝刺挺子弟兵　柯文哲：3個人我都認識，陳思宇比較好

選前之夜致詞落淚　陳思宇再轟對手：面對質疑請公開講清楚

柯文哲選總統？他2點嗆柯粉　拿「諧星」提醒：這樣了解嗎？

蘇貞昌訪東門市場　青創新據點「白天市場晚上居酒屋」

林佳龍、賴清德力挺王義川：讓最有活力的人進入立法院

口譯哥視角／ 藍營「華府窗口」　陪同候選人訪美經驗談

就職滿月走春發紅包　韓國瑜歌詞祝福「今年一定會好過」

賴正鎰有意在高雄蓋涵碧樓　韓國瑜笑回應：可叫韓冰樓嗎

哈孝遠被爆「人肉搶車位」還原真相！低頭道歉護孕妻：請司機公布影片

畢書盡傳訊「前輩」偶像蕭敬騰！　問這句被回個人貼圖

雷／林子閎《艾蜜麗》領便當？　鍾瑶「自拍」露餡了

豐年機場候機聽演奏　腦傷鋼琴師吳坤穎現場彈奏自勵勵人

《水行俠》續集確定開拍！　導演溫子仁「選編劇」籌備ing

寒夜彰化民宅火警1婦嗆傷　1消防員也受傷

短髮女娃旁邊坐偶像劇男神！　轉頭一看「皺眉」勉強握手…畫面超虐心

不當孤獨老人！研究：阿公阿嬤玩視訊「憂鬱症風險少一半」

「馬祖海龍王」前兩棲連長毛守義過世　享壽90歲告別傳奇一生

王維中將落腳美聯西區　海盜、釀酒人後第3支球隊

政治熱門新聞

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗..

嚴凱泰13歲女兒的一封信：我沒..

唐鳳驚傳家暴！咬傷伴侶挨告

告柯粉再告韓粉　王瑞德：追殺到..

雲林營養午餐18元　林佳新：喝..

韓冰逛台中年貨大街　現場快暴動

高嘉瑜談高雄氣爆　 韓粉生氣了

國小營養午餐1餐18元　林佳新..

韓國瑜吃火鍋　笑罵陳其邁都沒揪

「賓士停操場」校長辦退休　侯友..

謝長廷：拒假消息包圍中羞辱下台

扁酸鄭惠中一巴掌打得下去？挨嗆..

記者揶揄「市長對漁市不熟」　韓..

傳家暴「命運交織」女友　唐鳳稱..

更多熱門

相關新聞

補選衝刺挺子弟兵　柯P：陳思宇比較好

台北市士林大同區立委補選前最後一天，「柯家軍」陳思宇再士林紙廠前舉辦選前之夜，台北市長柯文哲也到場支持，一現身就引起現場騷動。柯文哲致詞時說，這是一場艱辛的選舉，但選舉要選賢與能，「我不敢說陳思宇就是100分完美的人，但是我絕對可以跟各位保證，相對比較比個人條件，她絕對是比較好的」；柯也說，明天選舉在台灣歷史上，雖然是小小改變，「但差之毫釐、失之千里，總是希望台灣可走向一個更好的未來，留下更好的台北給下一代，要努力掙脫過去把台灣搞垮的藍綠惡鬥。」

2點嗆柯粉　他：選總統不是選諧星

韓流選總統？吳：有時機自然勝出

台北里長們上海體驗「一日居委會」

咬傷前女友被控家暴　唐鳳委任律師處理

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

Nike推「球鞋身分證」抵制假貨商

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

東區幫人配對…隔4個月變女友！

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

每個人生日都有對應的專屬色

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面