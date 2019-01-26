選前之夜致詞落淚　陳思宇再轟對手：面對質疑請公開講清楚

記者陳家祥／台北報導

台北市士林大同區立委補選前最後一天，「柯家軍」陳思宇26日晚間在士林紙廠前舉辦選前之夜，在致詞時回想到一個月來的種種，幾度哽咽落淚，現場不少支持者也受到感染跟著掉淚。陳思宇說，從來都不覺得發生在自己身上的事情是簡單的事，選舉過程中也一度擋不住壓力和父母鬧脾氣，「我想我真的撐過來了」；陳也質疑對手，為什麼每每遭受質疑時都覺得攻擊，「為什麼？我想問，當你被質疑的時候，難道你就不能公開透明把自己的問題講清楚嗎？」

▲陳思宇選前之夜，台北市長柯文哲替陳思宇站台。（圖／記者林敬旻攝）

「其實今天是這個選戰從我一個月前1225辭職那刻開始的第一個選戰，也是我人生中很大的挑戰。」陳思宇哽咽表示，從答應柯市長要接下這個任務的時候，當下還是抱著很大很大的希望，也相信一定可以做到，所以就拿著勇氣、帶著勇敢接下這任務，「直到今天是投票的前一天，說真的我一點都不後悔。」

▲陳思宇致詞時激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

陳思宇說，要謝謝站在我身後的志工，還有我的爸爸媽媽以及陪著我度過這一個月的所有好朋友，這一個月來我們是用什麼樣的心情勇什麼樣的一個堅定再做這選舉，也許一開始的起手式是跌跌撞撞，承受了很多各種不同的語言打擊還有網路上的霸凌，「那一刻開始我有一點懷疑人生，我甚至再那一刻還在家裡跟我爸媽鬧了一下脾氣，我想我真的撐過來了，撐到站到最後一天的約定。」

陳思宇表示，從來都不覺得發生在我身上的事情是簡單的事，「雖然很多人覺得我是政二代，我也真的是政二代」，但我覺得所有事情都是挑戰，從我接下觀光傳播局長任務，那時候是燈節只剩下一個月約還沒有簽好，「開幕前一天站在北門前面，眼淚比現在還深，因為我們的光雕出了問題，我跟我的同仁站在那邊站到凌晨4點，就為了要把燈節開幕的時候可以讓大家看到最完美的一面，所以我堅持在那邊堅持等到從台中上來的投影機」。但因為這樣的堅持，讓去年的燈節創下350萬人次的紀錄。

「我跟柯市長愈到選舉的時候都被質疑你的政績是什麼，你到底做了什麼。」陳思宇說，因為我們被放大檢視，每個人就像市長講的被用放大鏡看待，「大家看著我們不是希望你做出什麼，而是希望你被抓到你做錯什麼，所以在這後面我們努力的做，讓台北市再去年11月獲得CNN全球旅遊最佳城市的17名。」

▲立法委員候選人陳思宇選前之夜，市議員陳建銘上台致詞並質疑何志偉賄選。（圖／記者林敬旻攝）

陳思宇說，這次選舉自己的初衷，是因為在觀傳局發現非常多的事情不是地方政府可解決的，「這些年來，我們真的有立委在院會幫我們講話嗎？從來沒有，包含去年我發現旅遊補助排除台北、桃園、新竹，在那一剎那其實我真的很無助，因為我一直跟同仁說要站出來爭取，大家要回來，台北市因為這補助轉單效應業績直接掉4成，有任何一個立委站出來幫他們講話嗎？沒有。」

而陳思宇也不忘批評對手，當自己大聲疾呼公開透明的時候，總是有人再覺得是再批評別人，「難道公開透明不是最基本的原則嗎？為什麼每個質疑別人都覺得是攻擊？為什麼？我想問，當你被質疑的時候難道你就不能公開透明把自己的問題講清楚嗎？為什麼總是覺得別人再抹黑你？這就是現在社會對政治人物的不信任感，思宇想要站出來要為新的政治文化建立的標準。」

最後陳思宇說，就算我們在這次選舉海報一頁一頁被撕下來、有志工被尾隨、參加活動被暴力攻擊，種種下來其實團隊都受到非常多的委屈，「我們沒有資源，但是我們有的是大家，所以我要再次拜託大家，你們都是我最好的後盾，也希望大家可以在今天晚是10點前最後的機會，拜託大家盡量把思宇的文宣推薦出去。」