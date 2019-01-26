超商聚眾惹注意　善化警查獲10名印尼男非法工作　直呼「不敢了」

▲台南市善化警分局，查獲10名印尼男子非法工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日前越南籍旅客透過「觀宏專案」來台後逃逸，讓不法集團有機可乘，藉此機會影響國內治安及從事非法打工，台南市善化警分局獲報善化區什乃里一家統一超商，經常有疑似非法入境外勞在店聚集，警方深入追查，循線查獲10名印尼男子非法工作。

善化警分局指出，案經防治組幹員暗中訪查，發現該羣印尼籍外勞人數眾多，係住於超商附近一家家具店樓上出租套房，警方掌握出入時間，於1月24日晚上9時35分收網，警方動員近15人前往該出租套房，並經屋主同意陪同查察，經警清查後發現現場共住有10名印尼籍外籍男子，其中2名係為逃逸外勞；8名持觀光簽證入境逾期停留，逾期停留時間1至6個月不等。



警方發現10名印尼籍男子來台，都在養雞場或建築工地工作，他們是由一位在印尼的同鄉介紹來台工作，並宣稱來台灣工作環境較佳賺錢容易，都是抱著淘金夢來台打工，未料，錢還沒賺飽就被警方查獲，除要繳納罰緩及遭到遣返，還要受到管制不得再來，直呼「不敢了」。

警方訊後依違反入出國及移民法相關規定，移送移民署台南市專勤隊收容遣返，並進一步釐清是否有非法聘僱、非法仲介的情形。

善化警分局長許芳毅表示，「假觀光、真打工」手法層出不窮，民眾如聘請未經許可的外國人工作，不僅違法又會受罰，千萬不可貪便宜因小失大。對於透過「觀宏專案」來台後逃逸的旅客，警方仍將持續針對轄內加強查處，淨化轄區內治安環境。