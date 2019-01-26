大觀音亭「禮拜三千佛」　消災祈福法會　

▲大觀音亭暨祀典興濟宮，新春期間初一至初三舉辦「禮拜三千佛」消災祈福法會和「造橋過限」改運科儀，讓信眾平安過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大觀音亭暨祀典興濟宮，新春期間初一至初三（2月5至7日）舉辦「禮拜三千佛」消災祈福法會和「造橋過限」改運科儀，更有保佑吉祥平安的點燈服務，並備有素食，讓民眾清淨心靈過個好年。

「禮拜三千佛」消災祈福法會，由大仙寺師父群帶領誦經團慶讚佛號，在稱頌每一尊諸佛名號時，觀想祈蒙佛菩薩加被，讓芸芸眾生消除宿業、福慧增長、善根圓成、諸事吉祥，初三下午舉辦甘露施食普度法會。目前正受理民眾報名。

祀典興濟宮「造橋過限」改運科儀，乃是一種祈求度過關限與厄刧的宗教儀式。禮請嗣漢天師府高功法師吳明府親臨主法，為信眾祭解、過關度限，祈使信眾可以禍離福至、運開順遂。

祀典興濟宮說，有別於一般的平安橋，本宮的造橋過限，係由法師持法索帶領信眾走過橋3次，慎重的由護持官協助並跨過火爐過火，法師為信眾割下替身銅錢，並以制煞水灑淨改運，去除一切惡運。制煞水是道長口銜燒燙犁頭，加以唱誦符咒而成，代表道長的法力可以降制凶煞，替信眾消災，成為儀式中最具可看性的一環。

己亥豬年犯太歲肖豬、沖太歲肖蛇、偏沖太歲虎、猴。這四種生肖者大都會在寺廟安太歲祈福。民眾點一盞燈象徵全家平安吉祥、運途亨通，大觀音亭有蓮花燈、光明燈和月老燈；興濟宮有太歲燈、光明燈和文昌燈。希望民眾提早前來點燈，初一至初三期間，前來本亭宮走香享用素食，祝信眾豬年諸大吉。