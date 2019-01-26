新竹新豐遭丟棄大量死雞　化驗確定「帶有H5亞型」禽流感病毒

▲新豐日前連續兩日遭丟棄大量死雞，經化驗後確診帶有H5亞型之禽流感病毒。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣發生新豐鄉被發現連續兩日有棄置死雞群，新竹縣政府經通報後立即派員至現場查察、進行採樣及周邊環境消毒，只是25日化驗報告出爐竟發現確診帶有H5亞型之禽流感病毒，新竹縣政府將協助追查不肖棄置者，也向民眾呼籲，動物因不明原因大量死亡，應通報所在地鄉鎮市公所獸醫或家畜所協助診斷及處理，未依規定通報疫情或任意棄置動物屍體者，依據動物傳染病防治條例，最高可處新台幣100萬元罰鍰，呼籲民眾應遵守規定。

新豐鄉鳳鼻隧道北端鄰海道路附近，及新豐鄉瑞興國小附近新豐溪連續21、22連續兩日經民眾通報發現被棄置死雞，家畜疾病防治所接獲通報後，立即派員至現場查察、進行採樣及周邊環境消毒，現場發現棄置死亡土雞各約100隻，雞隻屍體於採樣完後，依動物傳染病防治條例規定完成清運，並將採樣死亡之雞隻，送行政院農業委員會淡水家畜衛生試驗所進行診斷，並於25日經確診，帶有H5亞型之禽流感病毒。

家畜所已對本案棄置地點半徑三公里範圍內養禽場，展開疫情調查，初步調查週邊養禽場並無疫情發生，新竹縣政府環保局及新竹縣警察局亦將協助追查不肖棄置者，警察局局長張榮興表示，棄置家禽屍體除了破壞環境衛生，更是造成動物傳染病散播的元凶，已責成轄下警力，積極偵辦中。

家畜所所長彭正宇表示，動物因不明原因大量死亡，應通報所在地鄉鎮市公所獸醫或家畜所協助診斷及處理，未依規定通報疫情或任意棄置動物屍體者，依據動物傳染病防治條例，最高可處新台幣100萬元罰鍰，呼籲民眾應遵守規定。