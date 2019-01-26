「媽媽為什麼不陪我睡覺？」5歲男童緊抱母棺材入睡...網心碎





▲ 凱恩緊緊抱著媽媽的棺材，希望媽媽能像以前一樣陪他一起睡覺 。（圖／翻攝自Facebook／Marichu Gabriel）

國際中心／綜合報導

對還在成長階段的孩童而言，生離死別是個相當模糊抽象的概念，他們還無法體認到生死的無常，因此在面對親人去世時，童言童語往往令人鼻酸。菲律賓5歲男孩凱恩（Khayne Kheian Naelgas Castro）的媽媽因難產過世，他因為年紀小不明白什麼是死亡，就這樣一直靜靜的靠在媽媽的棺材上，低頭緊盯著裡面看，甚至還問奶奶「為什麼媽媽不可以再陪我睡覺呢？」讓奶奶聽完格外揪心。

根據《Tribun Pekanbaru》網站報導，凱恩的媽媽在生下弟弟希禮爾（Cyril Khayzer Castro）時，因為難產而去世，留下還年幼的兄弟2人。不過凱恩以為媽媽只是睡著了，於是一直趴在媽媽的棺材前，遲遲不肯離去，就這樣一句話也不說、低著頭緊盯著媽媽看，希望她能像以往一樣和自己說話，陪著自己一起入睡。

凱恩的奶奶目睹這樣令人動容的畫面，將它拍下來上傳到臉書，並寫到「這孩子問我說，為什麼媽媽都不能再陪著她一起睡覺了呢？這讓我聽完之後相當心疼，但我真的沒有辦法向一個小孩子解釋這些，我只能繼續看著他自己搬起旁邊的小凳子，爬上棺材，憂傷的看著躺在裡面沉睡的媽媽，試圖擁抱她，這讓我心都碎了。」

▲ 凱恩緊守在媽媽棺材旁，守累了便直接躺在椅子上進入夢鄉 。（圖／翻攝自Facebook／Marichu Gabriel）

在奶奶拍下來的另一張照片中，可以看見守在媽媽身旁的凱恩有些累了，小小身軀就這樣靠在媽媽棺材旁邊的椅子上打起瞌睡來，接著甚至還拿來枕頭，把幾張椅子併成臨時的床，索性躺在棺材旁邊，就像過去一樣靠著媽媽進入夢鄉。

這些照片讓許多網友看了都十分不捨，紛紛在貼文下方留言為凱恩加油打氣，甚至還有熱心人士主動提供凱恩家經濟上的援助，讓奶奶感動不已，隨後透過臉書回應，「媳婦去世一週後，陸續收到了不少朋友的關心，還給予我們財務上的支援，實在很感激，願上帝祝福每個人，也請各位繼續為才出生不久的希禮爾禱告，希望他能在來到我們身邊後，一路安穩健康的成長。」

▼ 凱恩的奶奶憂傷的親吻剛出生的弟弟 。（圖／翻攝自Facebook／Marichu Gabriel）

