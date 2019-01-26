政大生寒修獨居宿舍　膠帶封廁所「臉蓋濕毛巾」密室燒炭亡



▲位在文山區的政治大學目前正在寒假期間，不過1名會計系大三學生25日晚間在宿舍自殺身亡。（圖／記者趙永博攝，下同）

記者柳名耕／台北報導

位在文山區的政治大學在25日晚間10點28分發生自殺事件，1名因寒修獨自住在宿舍的郭姓男大生，以膠帶封住廁所、宿舍門縫後，在廁所燒炭自殺，甚至還以濕毛巾蓋住臉部，校內輔導員到場查看後，發現郭生已經明顯死亡，目前由檢方相驗中。

警方透露，郭姓男大生（21歲）目前就讀政大會計系3年級，由於18日學校就已經開始放寒假，不過住在桃園的郭生疑似還要留校寒修，所以獨居宿舍；家屬24日傳訊息後發現郭生沒有回應，就請校方協助查看情況，沒想到25日晚間輔導員到宿舍查看時，宿舍門縫已經被封死。

校方通知警消到場破門進入後就飄出濃厚的木燒燃燒味，最後發現郭生把宿舍的門、窗戶以及廁所的排氣孔、門縫，全部以膠帶封死，並在乾濕分離的淋浴間擺上炭盆、甚至還以刑求方式「臉蓋濕毛巾」自殺身亡。

警方通知家屬到場後，家屬表示郭生並沒有精神病史或者相關情緒方面的問題，不清楚為何會突然自殺，不過對於死因沒有異議，目前由檢方針對遺體相驗，釐清確切死因、死亡時間。

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