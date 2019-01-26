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賞櫻步道長3公里　內湖「樂活夜櫻季」週日登場！

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圖文／鏡週刊

每到春節前後，東湖捷運站附近樂活公園盛開的櫻花已然成為在地居民的私房景點。為了讓市民觀賞櫻花各種姿態，由市府工務局舉辦的「樂活夜櫻季」將於週日（27日）傍晚登場，為期22天。

距離東湖捷運站步行約12分鐘的樂活公園，有長達3公里的河岸櫻花步道，種植寒櫻、八重櫻、吉野櫻及昭和櫻等多樣品種的櫻花，通常會在春節前後盛開，是不少內湖居民冬日的私房景點。

為了讓市民欣賞櫻花多樣的姿態，白天可賞櫻之餘，市府工務局舉辦「內湖樂活夜櫻季」，今年將於1月27日下午16：30起揭開序幕，屆時會有表演活動與特色攤位，並啟動點燈儀式，照亮櫻花林。

內湖樂活公園有長達3公里的河岸櫻花步道。（台北市工務局網頁）

而2月17日週日下午15:00至20:00將舉辦「櫻花野餐日Ｘ戀花電影院」，只要先在網路報名成功，並於櫻花野餐日活動當日穿著粉色服裝至現場櫃檯確認，即可兌換限量櫻花餐點，數量有限送完為止。

此外，還有攝影投稿競賽，將照片上傳至「樂活夜櫻季」官方Facebook或Instagram，並標記『#樂活夜櫻季』以及 『告白櫻花攝影競賽』，即有機會獲得豐厚獎品。追蹤開花情況也可鎖定內湖樂活夜櫻季臉書

內湖樂活公園　交通資訊
  • 捷運東湖站，步行約9分鐘。
  • 搭乘公車53、281、287、630、646、小1、棕19、藍12、藍51等至東湖社區站，步行約2分鐘。
  • 搭乘公車203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、內湖幹線、紅2，步行約5分鐘。


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關鍵字：鏡週刊,樂活公園,櫻花,樂活夜櫻季

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